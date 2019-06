Rai | il boom del calcio femminile spinge la pubblicità

La ristorazione e il turismo tRainano l’economia - è boom di ristoranti in Sicilia : La Sicilia è la prima regione per l’incremento percentuale relativo al totale dei ristoranti in attività, ma anche per quanto riguarda la crescita delle aziende del settore guidate dalle donne e dai giovani. Il settore del turismo e della ristorazione si confermano trainanti per l’economia della Sicilia. I numeri che fa registrare l’Isola sono i migliori d’Italia per quanto riguarda i ristoranti, con un incremento non soltanto del ...

Boom di ascolti per Italia-Australia : in 2 - 8 mln su Rai2 : Boom di ascolti per il calcio femminile con la partita della Nazionale Italiana in onda nel pomeriggio di ieri Rai2. L’esordio delle azzurre ha avuto infatti un ottimo riscontro di pubblico in termini di ascolti. La sfida d’esordio ha nfatti sfiorato i 3 milioni di telespettatori, toccando i 2 milioni 826mila spettatori con il 18,5% […] L'articolo Boom di ascolti per Italia-Australia: in 2,8 mln su Rai2 è stato realizzato da ...

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019. La Nations League non sfonda (14.2%) - Lontano da Te parte dal 12.9%. Bosso 5.3%. Boom per la Nazionale femminile (18.5% Rai2 – 3.3% Sky) : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su ...

BOOM! Ferro e fuoco a Rai 1 per l’ospitata di Maria De Filippi da Mara Venier : Maria De Filippi e Mara Venier ad Amici Avete presente il ‘patto’ siglato sabato sera, in diretta, tra Mara Venier e Maria De Filippi affinchè quest’ultima prendesse parte a Domenica In il prossimo 19 maggio? Bene. Pare che l’accordo stretto sul palco di Amici non abbia incontrato il favore di ‘qualcuno’ che in Rai starebbe facendo Ferro e fuoco per impedire la reunion tra la primadonna di Canale 5 e quella ...

Boom Figc : Mino Raiola sospeso per il caso Scamacca : Mino e Vincenzo Raiola sono stati sospesi per 3 e 2 mesi a causa di alcune irregolarità rilevate dalla Figc Mino Raiola è stato sospeso per tre mesi dalla Figc a causa del caso Scamacca. Il comunicato ufficiale: “La Commissione Procuratori Sportivi, ogni altra eccezione, deduzione e difesa rigettata, condanna i Sig.ri Carmine Raiola e Sig. Vincenzo Raiola, in proprio ed in qualità di legali rappresentanti delle società da essi ...