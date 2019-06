Lucio Presta prova a rilanciare Castrocaro | Belen e Stefano alla conduzione | Simona

davidemaggio

(Di martedì 18 giugno 2019)Ventura Continua il sodalizio tra Rai2 e i coniugiRodriguez eDe Martino: dopo La Notte della Taranta, la coppia condurrà infatti il Festival di2019. A dare l’annuncio è stato l’agente e produttore televisivo. Il progetto coinvolgerà ancheVentura, reduce dsesta edizione di The Voice of Italy. Come riporta Adnkronos,, per organizzare il Festival, ha partecipato ad un bando triennale: “Ho deciso un po’ di tempo fa dire a ridare il posto che gli spetta a, che ha una storia gloriosa, ed ho partecipato al bando triennale per l’organizzazione del Festival. La fortuna ha voluto che lo vincessi. Così lo organizzerò per tre edizioni”. La finale della kermesse verrà trasmessa, a differenza dello scorso anno, nuovamente in diretta. Oltre a, sarà della ...

