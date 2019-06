Dr Mario World arriverà su dispositivi iOS e Android il prossimo mese Pubblicato un

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019) Nintendo sta portando Dr.sumobili con Dr., un nuovo titolo della serie di giochi puzzle. Dr.saràpere iOS il 10 luglio, riporta Polygon.Oltre a confermare una data di lancio, Nintendo ha anche spiegato come si giocherà a Dr.- e come verrà monetizzato il gioco mobile - in un nuovo video. Le regole base di Dr.seguono i classici meccanismi di abbinamento dei colori dei precedenti giochi: bisognerà distruggere i virus allineando capsule di medicinali di colore simile. Ma invece di cadere, le pillole di Dr.saliranno verso l'alto, e i giocatori avranno una varietà di abilità, oggetti e power-up a loro disposizione per completare le fasi.Questa volta, il dottornon è l'unico medico in città. In Dr., sarà affiancato da personaggi come Dr. Peach, Dr. Toad, Dr. ...

