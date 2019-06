Bce | Draghi annuncia il possibile nuovo taglio dei tassi ed è scontro con Trump

Draghi apre nuova fase espansiva e risponde alle critiche di Trump : «Bce non mira al tasso di cambio» : Le aperture di oggi, preparate dalla riunione del 6 giugno, hanno anche un’altra conseguenza: chiunque sia il successore di Mario Draghi alla guida della Bce, non potrà fare un’inversione di marcia troppo brusca...

Draghi prima di lasciare apre una nuova fase espansiva della Bce. E Trump lo attacca : Le aperture di oggi, preparate dalla riunione del 6 giugno, hanno anche un’altra conseguenza: chiunque sia il successore di Mario Draghi alla guida della Bce, non potrà fare un’inversione di marcia troppo brusca...

Bce - Draghi : “Il quantitative easing ha ancora spazio considerevole”. Dopo le sue parole spread torna sotto quota 250 : Il presidente della Bce, Mario Draghi, dal Portogallo annuncia che “il programma di acquisto di asset”, ovvero il quantitative easing, “ha ancora uno spazio considerevole” e che “ulteriori tagli dei tassi e misure per mitigare qualsiasi effetto collaterale continuano a far parte degli strumenti” a disposizione della Banca centrale europea. Sono bastate queste parole per scivolare lo spread sotto i 250 punti ...

Bce - Draghi oltre Draghi : cosa resterà di questi 8 anni a Francoforte : Dal primo novembre Mario Draghi non lavorerà più nell’ufficio di presidenza della Bce, ma su quella che è stata la sua scrivania per otto anni lascerà impronte ovunque e in bella vista una «cassetta degli attrezzi» ben fornita, dotata di strumenti convenzionali e non convenzionali funzionanti, collaudati, oliati, pronti all’uso. Strumenti destinati a durare....

Draghi smorza i sogni dei mercati. Secondo analisti - Bce ha le armi spuntate : Effetto Draghi oggi sulle principali Borse europee che, a parte Londra (+0,59%), dopo una prima fase positiva hanno indebolito il mood in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Bce in conferenza stampa. Francoforte ha chiuso con un -0,22%, Parigi con -0,26%, Madrid con +0,24% e Milano +0,11%. smorzati i sogni ambiziosi delle piazze azionarie di una politica monetaria europea ancor più espansiva di quanto già non sia. Secondo ...

Draghi : economia più debole. La Bce rinvia l’aumento dei tassi e discute di un nuovo Qe : Il presidente Bce: secondo e terzo trimestre più deboli in Europa. Il Consiglio direttivo ha annunciato che i tassi resteranno a questi livelli fino ad almeno la prima metà del 2020, e non più fino alla fine del 2019. La Banca centrale europea ha inoltre lanciato un nuovo maxi-prestito alle banche, il Tltro-III...

Draghi : economia più debole. La Bce rinvia l’aumento dei tassi ed è pronta ad agire : Il presidente Bce: secondo e terzo trimestre più deboli in Europa. Il Consiglio direttivo ha annunciato che i tassi resteranno a questi livelli fino ad almeno la prima metà del 2020, e non più fino alla fine del 2019. La Banca centrale europea ha inoltre lanciato un nuovo maxi-prestito alle banche, il Tltro-III...

La Bce rinvia l’aumento dei tassi di almeno 6 mesi. La diretta di Draghi : Il Consiglio direttivo ha annunciato che i tassi resteranno a questi livelli fino ad almeno la prima metà del 2020, e non più fino alla fine del 2019. La Banca centrale europea ha inoltre lanciato un nuovo maxi-prestito alle banche, il Tltro-III...

Bce - Draghi difende l'unità dell'Euro e prende distanze da criptovalute : Il ruolo della moneta unica e le criptovalute sono i due temi chiave affrontati oggi, nel corso di un evento a Francoforte, dal Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi , incontrando gli ...

Bce : per dopo-Draghi non solo Weidmann : Non c'è solo Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, 'falco' e a lungo contrario al quantitative easing, Qe,, tra i possibili candidati tedesch...

Bce - il tweet della Banca centrale rivendica lo slogan degli Avengers : “A qualunque costo? Lo disse già Draghi 7 anni fa” : “Whatever it takes”, a qualunque costo. Chiedendo a un economista oppure a un sedicenne medio chi ha reso celebre questa frase, probabilmente si otterrebbero due risposte diverse. L’economista direbbe Mario Draghi, il sedicenne invece Capitan America. Il primo è il presidente della Banca centrale europea, il secondo è il capo degli Avengers (i Vendicatori), un gruppo di supereroi che fanno parte dell’universo di fumetti e ...

L'Italia rischia di essere eslusa dalla Bce nel dopo Draghi : ... ex consigliere economico della cancelliera Angela Merkel, che aveva ricevuto anche un endorsment ufficiale da parte del nostro Ministro dell'Economia, Giovanni Tria. A suo favore il fatto che la ...