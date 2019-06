Il Napoli disposto ad offrire fino a 20 milioni per Veretout

ilnapolista

(Di lunedì 17 giugno 2019) Secondo l’edizione odierna di Repubblica Firenze, ilada 20per l’acquisto didalla fiorentina. Il centrocampista francese ha già deciso di lasciare il club toscano, ma Commisso vorrebbe incassare per lui 25. Bisognerà capire se la Fiorentina deciderà di cedere e accettare l’offerta del club di De Laurentiis nonostante i 5mancanti. Suc’è anche l’interesse del Milan e della Roma. All’estero piace al Monaco, al Siviglia e al Psg. Il futuro del calciatore sarà deciso nei prossimi giorni. L'articolo Ilada 20perilsta.

