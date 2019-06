“Faccia a faccia” Romina contro Loredana | è successo in una stanza d’hotel

caffeinamagazine

(Di lunedì 17 giugno 2019) TraPower eLecciso è sempre pace armata. Gli anni non sono bastati per calmare le acque tra le due donne. Ancora di meno dopo che, tempo fa,Power si era di nuovo avvicinata ad Al Bano scatenando scenate di gelosia da parte difinite su tutte le prime pagine delle riviste patinate. L’ultimo intra le due sarebbe stato piuttosto imbarazzante tanto che l’artista americana sarebbe addirittura scappata via. A riportare la soffiata è Dagospia, che rivela chesi sarebbero incontrate casualmente a Roma, nel prestigioso hotel Hilton. La prima avrebbe alloggiato in albergo con la figliaJunior mentre la seconda si sarebbe recata nella struttura per un servizio fotografico. Proprio mentrePower stava lasciando la camera con la figlia avrebbe incontrato. Appena l’ha vista sarebbe scappata via conJunior: le due ...

