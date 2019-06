Cgia: in arrivo lunedì nero delle tasse

17 è una data del calendario fiscale "cerchiata con il bollino", visto che imprese e famiglie dovranno versare "32,6 mld di euro. Una vera stangata". Così l'Ufficio studi. Gli imprenditori pagheranno le ritenute Irpef per dipendenti e collaboratori per circa 12 mld, mentre famiglie e imprese versaranno 9,9 mld di Imu/Tasi. Industriali, commercianti, artigiani e lavoratori autonomi verseranno Iva per 9,8 mld. Imprenditori in diffcoltà: la congiuntura è difficile e le banche erogano "credito con il contagocce".(Di sabato 15 giugno 2019)