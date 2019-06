Mattarella | alt alle polemiche | “Nuove regole | si volti pagina” 

Sergio Mattarella blocca il rimpasto : "Per andare avanti in Europa servono solo personalità di alto livello" : Sergio Mattarella blocca il rimpasto sul nascere. Per lui solo "personalità di alto profilo". Lo ha detto chiaramente ieri, 4 giugno, durante l'incontro con Luigi Di Maio. "Presidente, c'è ancora molto lavoro da fare per l'Italia. Ho parlato con Salvini e siamo d'accordo: noi vogliamo andare avanti,

Mattarella all’Altare della Patria - la parata e le Frecce Tricolori Le foto della giornata : A Roma le celebrazioni del 73esimo anniversario della Festa della RepubblicaIniziate le celebrazioni del 73esimo anniversario della Festa della Repubblica

Dopo il voto - il caos : alta tensione al Quirinale. Retroscena : la più grande paura di Mattarella : Altro che mummia dormiente. Magari gli piacerebbe. Ma non andrà così. Conoscendolo farà come Gesù sulla barca in tempesta, aspetterà che chi sta sulla barca lo svegli per chiedere soccorso. Ma con tutto il rispetto per Mattarella, Gesù era un tipo che placava a voce la tormenta, camminava pure sull

Giorgetti : non ho accusato Conte ma così non si può andare avanti | Premier quasi due ore da Mattarella : salta cdm su dl sicurezza bis : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto sicurezza bis non ci sarà nemmeno questa sera: servono ulteriori approfondimenti. Alla dichiarazione di Giorgetti ha fatto seguito l'incontro tra Conte e Mattarella al Colle: si va a dopo le Europee

Dl Sicurezza bis - salta il cdm. Giorgetti : “Governo? Senza affiatamento non si va avanti”. Conte vede Mattarella : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto Sicurezza bis non sarà neanche questa sera. Il provvedimento che Matteo Salvini vuole a tutti i costi ottenere prima delle Europee, non sarà discusso neanche questa sera perché servono ulteriori approfondimenti. A dirlo è stato lo stesso sottosegretario del Carroccio Giancarlo Giorgietti. E, sempre lui, ha chiesto all’esecutivo di sbloccare lo stallo: “Senza affiatamento non si va ...

Salone Libro - il fondatore di Altaforte Polacchi : «È un attacco a Salvini». Mattarella : «Ricordare il passato» : La casa editrice vicina a CasaPound esclusa dal festival e lo stand smantellato alla vigilia dell'apertura, il fondatore: «Revoca inaccettabile, andremo per vie legali»

Europee - l'appello di Mattarella e altri capi di Stato : 'Votate - l'Ue aiutò a superare guerre ed estremismi' : Appello congiunto al voto per le elezioni Europee da parte dei capi di Stato di 21 Paesi dell'Ue, tra cui il presidente Sergio Mattarella . l'appello inizia ricordando che 'l'integrazione europea ha ...

Sergio Mattarella - rimpasto di governo e diktat : che teste farà saltare : Le possibilità che dopo le elezioni Europee ci sia un drastico rimpasto di governo sono sempre più concrete. Alla luce dei nuovi equilibri che si potrebbero configurare dopo il voto del 26 maggio, dalla Lega di Matteo Salvini potrebbero partire gli affondi finali contro ministri che già da settimane

Mattarella : 'Tasse alte - azionare la leva fiscale. Occupazione cresce - ma non ci può soddisfare' : Il presidente Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori davanti al monumento dedicato ai caduti sul lavoro, posto all'ingresso della direzione generale dell'Inail a piazzale Giulio Pastore a ...

