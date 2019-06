Con FCA Bank l’auto è “Sempre Nuova”

Gruppo FCA - Nuove partnership Con Enel X ed Engie : La Fiat Chrysler Automobiles ha siglato due accordi di collaborazione con le società energetiche Enel X ed Engie. Le partnership prevedono, nello specifico, lo sviluppo di Nuove soluzioni per la mobilità elettrica volte a sostenere la produzione e la commercializzazione dei modelli ibridi plug-in e a batteria previsti nel piano industriale del Gruppo automobilistico per il 2018-2022. Si inizia dai concessionari. I due accordi prevedono una ...

Il ministro dell'EConomia francese riapre al matrimonio tra Fca e Renault : I colloqui tra Renault e Fca “possono essere ripresi dopo che si è ricreata la fiducia” con Nissan. Così il ministro dell’economia Bruno Le Maire in una intervista a FranceInfo Tv riportata da Bloomberg, nella quale annuncia anche che oggi vedrà il presidente di Renault Jean-Dominique Senard per discutere le strategie della società automobilistica.Poco prima di un incontro con il ...

Renault - il presidente Senard : “Il progetto di fusione Con FCA non esiste più” : fusione Renault-FCA? Ormai i francesi sembra ci abbiano messo sopra una grossa pietra tombale: lo fa comprendere Jean-Dominique Senard, il numero uno di Renault, dichiarandosi dispiaciuto per il mancato matrimonio con gli italoamericani, saltato per volontà del Governo d’oltralpe (azionista al 15% della Renault) e per i paletti messi da Nissan. “Non so cosa ci riserverà l’avvenire, quello che posso dire è che questo progetto resta nella ...

Il presidente della Renault Sénard difende la fusione "eccezionale" Con Fca : Il presidente di Renault Jean-Dominique Sénard, nel corso dell’Assemblea Generale del gruppo a Parigi, ha pronunciato una lungo discorso in difesa del progetto di fusione con Fiat-Chrysler.“Non so cosa ci riserverà l’avvenire, quello che posso dire è che questo progetto resta nella mia mente come un tema assolutamente notevole ed eccezionale”, ha dichiarato il numero uno di Renault, dicendosi ...

Fca ha firmato un accordo Con Aurora per produrre auto a guida autonoma : Mike Manley, il Ceo di Fca (foto: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images) Fiat Chrysler prova a recuperare il suo ritardo sulle auto a guida autonoma dopo che la fusione con Renault è saltata. Fca Usa, il braccio americano dell’azienda italo-statunitense, ha stretto una partnership con Aurora, startup della Silicon Valley che produce software e hardware per la guida autonoma, per lanciare oltreoceano una flotta di veicoli ...

FCA sigla accordo Con Aurora per guida autonoma su veicoli commerciali : Mobilità elettrica e guida autonoma possono essere considerate due delle più importanti sfide del futuro per l’industria dell’automobile. Da una parte la necessità di spingere sui motori a zero emissioni che riescano a ridurre l’impatto di sostanze inquinanti a beneficio dell’ambiente. Dall’altra la necessità di investire sullo sviluppo tecnologico per creare veicoli in grado di muoversi autonomamente ...

Gruppo FCA - Con Aurora per la guida autonoma : ll Gruppo FCA ha stretto un accordo con la startup Aurora per collaborare allo sviluppo di una piattaforma di guida autonoma dedicata ai veicoli commerciali. I dettagli finanziari della collaborazione non sono notiAurora e FCA già impegnate in progetti di guida autonoma. Per entrambe le parti si tratta di un allargamento delle attività già in corso: Aurora vanta collaborazioni con la Volkswagen, la Hyundai e la Byton, oltre a finanziamenti per ...

Fca - saltate le nozze Con Renault c'è il rischio spezzatino : Bloomberg - con humor caustico tipicamente anglosassone - ha classificato le nozze tra FiatChrysler e Renault come il matrimonio tra due disperati. Una produzione complessiva intorno ai 9 milioni di...

Di Maio all'UE : "Ok ai tagli - ma Con margini per investimenti". FCA-Renault : "Colpa dell'interventismo francese" : Luigi Di Maio è stato ospite stamane delle frequenze di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Il ministro del Lavoro e vicepresidente del Consiglio, ha da una parte teso la mano all’UE, ma al contempo ha chiesto maggiore elasticità per rilanciare la crescita. Insomma, non si possono chiedere solo tagli, sottolinea Di Maio, "io credo che sia arrivato il momento di dire un'altra cosa: si fanno sicuramente tutti i tagli delle spese inutili dello Stato anche ...

Fca e la fusione Con Renault - il dramma delle alleanze : la scelta di Sergio Marchionne prima di morire : Certo, sulla trattativa Fca-Renault c'è stato il pesantissimo intervento del governo di Emmanuel Macron, giustificato dal fatto che lo Stato francese controlla il 15 per cento di Reanult che a sua volta controlla il 43,4 per cento della Nissan. Chiaro quindi che, come scrive Daniele Manca sul Corrie

Fca-Renault - Elkann : “Agito Con coraggio. Più in là era irragionevole spingersi” : “Ci vuole coraggio per iniziare un dialogo come abbiamo fatto noi. Quando però diventa chiaro che le conversazioni sono state portate fino al punto oltre il quale diventa irragionevole spingersi, è necessario essere altrettanto coraggiosi per interromperle”: è così che il presidente di FCA, John Elkann, ha commentato il fallimentare esito delle trattative con Renault. Il mercato azionario, poi, ha dato la sua “visione” sull’accaduto: la brusca ...

Dietro il collasso Fca-Renault - la giusta pretesa di Nissan di Contare di più : Roma. Non ci sono solo statalismo e politica industriale invadente alla francese all’origine della cancellazione delle trattative per la maggiore fusione nell’Auto degli ultimi tempi. L’accordo tra Fca e Renault prima, per coinvolgere anche Nissan subito dopo, aveva forti punti di efficienza, che d’

FCA ritira la proposta di fusione Con Renault : Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles questa notte, dopo una lunghissima giornata, ha divulgato una nota con cui ha annunciato il ritiro della proposta di fusione con Groupe Renault. Nella nota si legge:"Il Cda ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata a Groupe Renault. Fca continua a essere fermamente convinta della stringente logica evolutiva di una proposta che ha ...

Sindacati e opposizioni Contro il Governo sulla trattativa Fca-Renault : A detta di tanti, dai Sindacati alle opposizioni, il Governo italiano è il grande assente nella partita Fca-Renault. Il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, già finito in questi giorni sulla graticola per i tanti dossier, trascurati e finiti male (da Whirlpool a Ilva), invece teorizza addirittura che questa sarebbe la scelta giusta. «L’esito dei ...