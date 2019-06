Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser casalinghi piacciono al web | Siete uno

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Luana Rosato Ingaggiati per sponsorizzare una scopa,hanno interpretato perfettamente il ruolo dimandando in delirio il web Non smettono di stupireche, ingaggiati per sponsorizzare una scopa, hanno interpretato perfettamente il ruolo di. Chiamati ad interpretare se stessi, i due fidanzati, che da quando si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip non si sono più separati, hanno dato vita ad un siparietto molto divertente. Seduti sul divano,edhanno affrontato l’imprevisto: l’arrivo non programmato degli amici di lui a una casa da mettere in ordine in pochissimo tempo. Imbracciata la loro scopa Swiffer, la Rodiguez esi sono messi all’opera e tra balletti, baci, pulizie di casa e sorrisi, sono riusciti a mettere in ordine il loro appartamento e ad ...

