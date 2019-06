Caso procure | Lotti a Zingaretti | «Mi autosospendo dal Pd»

Caso procure - si dimette anche il consigliere del Csm Corrado Cartoni : Caso procure, si dimette anche il consigliere del Csm Corrado Cartoni È il quarto in tre giorni. Pressing nel Pd per chiedere il passo indietro a Lotti, dopo un’intercettazione in cui parla del vicepresidente Ermini. L’ex ministro si difende: “Mie opinioni, nessuna minaccia”. Mattarella indice elezioni suppletive per due ...

Caso procure - due consiglieri del Csm si dimettono dalla Disciplinare? : Caso procure, due consiglieri del Csm si dimettono dalla Disciplinare? Si tratta di Gianluigi Morlini (corrente Unicost) e Paolo Criscuoli (Magistratura indipendente). La decisione arriva dopo che il Pg della Cassazione ha promosso l’azione disciplinare nei loro confronti e nei confronti degli altri due consiglieri ...

Caso procure : azione disciplinare della Cassazione contro i 4 togati coinvolti : Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio ha avviato l'azione disciplinare nei confronti dei 4 togati autosospesi dal Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di Gianluigi Morlini, Antonio Lepre, Corrado Cartoni e Paolo Criscuoli. I pm di Roma Luca Palamara e Stefano Rocco Fava rischiano il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale. La Prima Commissione del Csm, a quanto si è ...

Bufera procure - all’ANM si apre la crisi sul Caso degli autosospesi del Csm : All’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati si è aperta la crisi: le correnti Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto di convocare urgentemente una riunione con all’ordine del giorno il rinnovo della giunta. Di fatto, dunque, l’attuale giunta guidata da Pasquale Grasso di Magistratura Indipendente è sfiduciata.Il motivo è proprio il documento che la corrente Magistratura Indipendente ha approvato ieri per invitare i ...

Bufera procure - all’ANM si apre la crisi<br> sul Caso degli autosospesi del Csm : All’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati si è aperta la crisi: le correnti Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto di convocare urgentemente una riunione con all’ordine del giorno il rinnovo della giunta. Di fatto, dunque, l’attuale giunta guidata da Pasquale Grasso di Magistratura Indipendente è sfiduciata.Il motivo è proprio il documento che la corrente Magistratura Indipendente ha approvato ieri per invitare i ...

Caso procure - Luca Palamara : “Non sono corrotto o eterodiretto” : Caso Procure, Luca Palamara: “Non sono corrotto o eterodiretto” Il pm, indagato per corruzione, nega qualsiasi coinvolgimento in azioni illecite e assicura di non aver “mai svolto incarichi fuori ruolo di diretta dipendenza politica”. Ammette l’amicizia con Centofanti, che è però “amico anche di altri vertici della ...