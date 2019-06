Agli incontri c' ero | ma dormivo Il consigliere del Csm e i summit con Lotti

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) “Intanto non ho parlato di nomine.”. Lo ha detto in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Corrado Cartoni, uno dei consiglieri del Csm ‘autosospesi’ per la bufera scatenata dall’inchiesta sulle nomine delle procure riguardo alle riunioni notturne emerse dalle indagini. “Eravamo stati a cena con Cosimo Ferri e altri colleghi - racconta Cartoni - Poi lui aveva detto perché non venite in albergo da me che dopo viene anche un altrodel Csm. Ma nessuno di noi sapeva che sarebbe arrivato. Ci siamo accomodati su un divano e, vabbè, mi ero addormentato. Infatti Ferri lo dice: ‘Si è svegliato Corrado’”.Sulla presenza dell’ex ministro Lucaall’incontro per parlare di nomine Cartoni osserva: “Improprio, ma strano no perché quando abbiamo dovuto ...

