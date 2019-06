Stefanel a un passo dal fallimento Nuova grana per Di Maio in arrivo

affaritaliani

(Di giovedì 13 giugno 2019) Per fare un accordo occorre essere in due (o più), ma stavolta l'intesa trae banche creditrici non si è trovata, nonostante i via libera anche di Unicredit e Mp (ma non delle ex banche popolari venete). Ora la società, che dal 2017 è controllata dai fondi Attestor e Oxy (già attiva nel salvataggio di Ferroli e Olio Dante), spera nell'amministrazione straordinaria per evitare ile la messa in liquidazione e provare a tutelare i 253 dipendenti rimasti. Lo scenario resta però critico: nonostante i segnali incoraggianti emersi a fine 2017, il 2018 ha visto il gruppo chiuderemente in rosso con un indebitamento in crescita e un patrimonio in calo. Colpa forse di un riposizionamento sull'alto di gamma troppo affrettato Segui su affaritaliani.it

