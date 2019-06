Gaspar Noé racconta una scena di Climax

Climax : Gaspar Noé ce l’ha fatta un’altra volta a buttare via il suo talento : https://www.youtube.com/watch?v=Hi69nL_VrTE Esistono idee, trovate e invenzioni che sembrano fantastiche quando balenano al termine di una lunga serata di bagordi e invece al mattino dopo sono solitamente scartate, quando la sobrietà ne rivela la palese inconsistenza. Climax è pieno di queste idee, come se Gaspar Noé non fosse mai andato a dormire e continuasse a vivere in quel limbo da fine serata in cui una lunghissima sequenza di ballo ...