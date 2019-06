Sul contante | il passo dalla voluntary disclosure al condono non è breve

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La proposta di Matteo Salvini di un meccanismo che consenta l’emersione del“nascosto” può piacere o non piacere, ma certamente non è di per sé una idea particolarmente originale.Così come le rottamazioni delle cartelle, è stata fatta anch’essa dai governi della precedente legislatura. Naturalmente è stata fatta con paletti idonei a evitare che fosse un regalo alla malavita e agli evasori fiscali.Per evitare che fosse un regalo alla malavita, è stato previsto che le somme derivanti da reati diversi da quelli fiscali non potessero beneficiare di emersione alcuna. Per evitare che fosse un regalo agli evasori, è stato previsto che, ferma restando la disapplicazione delle sanzioni penali, le imposte dovute sulfatto emergere venissero versate per intero, senza sconti o forfettizzazioni.Di ...

