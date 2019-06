Stage | tirocini non pagati | sfruttamento… Ormai nemmeno uno su mille ce la fa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Bamboccioni, sdraiati, iperconnessi, pappemolli… e stagisti. Uno sunon ce la fa Queste sono le tante etichette appiccicate addosso alla generazione deinnials. L’ultima, “pappemolli”, è proprio una mazzata visto che viene da Breat Easton Ellis, scrittore americano di romanzi cult come Less than zero (1985) e portabandiera della young generazione di allora. Comincio dall’ultima categoria, quella degli stagisti, praticanti, apprendisti, applicanti di summer job (Salvini, al quale non piacciono gli inglesismi, direbbe “lavoretti estivi”). E’ un esercito di senza lavoro che sperano di trovarne uno partendo dal basso, umilmente, accettando “proposte indecenti” in nome di un’esperienza lavorativa non retribuita ma almeno formativa, da far “brillare” un curriculum ancora acerbo. Invece in nome di quella “straordinaria” macchina di sfruttamento operante in tanti paesi e ...

