Serie B | per Venezia e Foggia verdetto Tar in 30 giorni

Softball - Serie A1 2019 : a squadre partecipanti ai playoff già definite Bollate batte Saronno per aprire l’ottava di ritorno : Con le squadre partecipanti ai playoff scudetto (che si svolgeranno su due turni, semifinali e finale) già conosciute, e che rispondono ai nomi di Bussolengo, Bollate, Forlì e Saronno, si è aperta poche ore fa la giornata numero 17 della Serie A1 di Softball 2019, ottava di ritorno. Di fronte Bollate e Saronno. La vittoria è di Bollate, che batte le ospiti per 2-0 con tanta sostanza, Greta Cecchetti imperiale (9 strikeout) e lo sforzo che basta ...

Atalanta - le prime due partite di Serie A si giocheranno a Parma : si attende la deroga per la Champions League : L’Atalanta giocherà le prime 2 partite di Serie A a Parma in attesa che vengano completati i lavori dello stadio: si attende l’ok per la deroga chiesta dalla società per giocare le partite di Champions a Bergamo Terminata una stagione storica, nella quale è arrivata addirittura la qualificazione in Champions League, l’Atalanta guarda al futuro con grande ottimismo e non vede l’ora di riabbracciare i suoi tifosi. Per ...

10 Serie tv da vedere assolutamente nella vita : i cult imperdibili : Stilare una lista delle migliori serie tv di sempre è quasi impossibile. Ci sarebbero troppe variabili da considerare e diventerebbe impossibile ignorare quella vocina nell'orecchio che sussurra opinioni personali anziché giudizi oggettivi. Molto meglio parlare di serie tv da vedere assolutamente, quindi. In questo modo è più semplice passare in rassegna alcuni dei titoli più amati dal pubblico e dalla critica e spiegare cos'è che li rende dei ...

La vita di Sandra Bullock sarà fonte d'ispirazione per una Serie tv Amazon : Una vita da sogno e un'infanzia da raccontare.La vita di Sandra Bullock diventa una serie tv, potremmo banalmente dire. In realtà l'attrice sarà produttrice di un progetto dramedy ambientato nel mondo della musica e della danza e ispirato alle sue esperienze vissute durante gli anni del college. Accanto a lei, in cabina di regina produttiva, il premio Oscar per A Beautiful Mind Akiva Goldsman e John Legend.prosegui la letturaLa vita di Sandra ...

Serie A contro BeoutQ : a rischio Supercoppa in Arabia : La Serie A si schiera con forza contro BeoutQ, piattaforma saudita che sottrae il segnale agli eventi sportivi i cui diritti sono stati acquistati da BeIn Sports. Lo scontro in Medio Oriente è cominciato nel 2017, quanto l’Arabia Saudita ha deciso di interrompere qualsiasi rapporto commerciale con il Qatar. Una decisione che ha comportato l’uscita […] L'articolo Serie A contro BeoutQ: a rischio Supercoppa in Arabia è stato ...

Pisa - una città in festa : delirio per la promozione in Serie B - notte magica [FOTO e VIDEO] : E’ festa grande in casa Pisa per la promozione nel campionato di Serie B. E’ stata una stagione altalenante ma che si è conclusa nel migliore dei modi, delirio per Moscardelli e compagni che nella prossima stagione giocheranno nel torneo cadetto con l’obiettivo di disputare una stagione all’altezza. In finale dei playoff colpo grosso sul campo della Triestina, 1-3 il risultato finale dopo i tempi supplementari. ...

Serie A - per la Lega calcio un canale tv da 1 - 2 miliardi : Il dossier sulla vendita dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 sarà oggetto di uno studio approfondito della commissione tecnica della Lega guidata dall’amministratore deLegato Luigi De Siervo. Lo scrive Il Sole 24 Ore sottolineando che la commissione dovrà vagliare opportunità e rischi connessi alla creazione di un canale autonomo e sintetizzare […] L'articolo Serie A, per la Lega calcio un canale tv da 1,2 miliardi ...

Chernobyl - la Serie : Valery Legasov e altri personaggi realmente esistiti : Il 26 aprile 1986 (ore 1:23) si verificò un incidente in una centrale nucleare dell'Ucraina settentrionale con epicentro a Chernobyl, a 3 chilometri da Prypjat, vicino al confine con la Bielorussia, entrambe allora repubbliche dell'Unione Sovietica. Le cause del disastro furono attribuite a mancanze e imprudenza del personale: nel corso di un test, furono violate norme di sicurezza e buon senso e si giunse a un incontrollabile aumento di ...

La Serie A si schiera contro la Super Champions : Serie A contro Super Champions – Anche la Serie A si dice contraria alla riforma della Champions League proposta da UEFA ed Eca a partire dal 2024. Resta dunque sempre più incerto il futuro delle coppe europee, ora che anche il massimo campionato italiano ha deciso di prendere posizione ufficialmente. La Serie A, infatti, ha […] L'articolo La Serie A si schiera contro la Super Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Rivoluzione Lecce - 7 acquisti per la Serie A : il nuovo 11 di Liverani [NOMI e FOTO] : 1/14 ...

“Preghiera per Chernobyl” - il libro che ha ispirato la Serie Sky a 33 anni dal disastro in Ucraina : Spesso dietro le serie di successo ci sono dei libri altrettanto famosi. Questo è anche il caso di "Preghiera per Chernobyl", il libro di Svjatlana Aleksievic da cui trae ispirazione la serie "Chernobyl", che arriva stasera in Italia su Sky. Nel libro le testimonianze di chi ha visto con i propri occhi le conseguenze del disastro avvenuto 33 anni fa in Ucraina, alla centrale nucleare di Cernobyl'.Continua a leggere

Undone - prime immagini per la Serie a cartone animati degli autori di BoJack Horseman : C’è molta attesa per Undone, la nuova serie prodottda da Amazon Original, sia perché si tratta della sua prima produzione a cartoni animati, sia e forse soprattutto perché è realizzata dal duo ideatotore di BoJack Horseman, Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg, strappati alla concorrenza di Netflix. Il primo trailer di Undone, ha chiarito subito alcune cose, si tratta di una serie molto spettacolare, onirica e che è valsa la pena aspettare. ...

Steven Spielberg scrive una Serie da vedere la notte per Quibi : Il mondo delle produzioni audiovisive è in continuo movimento e l'evoluzione è sempre dietro l'angolo.Se ormai lo streaming (legale) è parte integrante delle nostre vite, anche degli italiani sebbene ancora in ritardo, con nuove piattaforme in arrivo come Apple Tv+, Disney+, WarnerMedia e Comcast, una nuova tendenza inizia a farsi strada, le produzioni di breve durata. Rappresentate di questa nuova tendenza è la piattaforma Quibi, annunciata ...