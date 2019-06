In Francia sono tutti Charlie | almeno finché non tocca il calcio femminile

12 bambini orfani di jihadisti francesi dell’ISIS sono stati trasferiti dalla Siria alla Francia : Lunedì il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha detto che 12 bambini rimasti orfani di genitori che si erano uniti allo Stato Islamico (o ISIS) in Siria sono stati riportati in Francia. I bambini, tutti con meno di

Motori – Fusione FCA-Renault : salta tutto : “non vi sono attualmente in Francia le condizioni politiche” : FCA-Renault: è ufficiale la FCA indispettita dalle continue pretese, da prima donna, del governo francese, ritira ufficialmente la proposta di Fusione avanzata il 27/05 Come avevamo preannunciato qualche giorno fa le trattative tra FCA e Renault sembravano essersi arenate. Dopo la riunione di Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault conclusasi nella nottata di oggi con l’ennesimo buco nell’acqua, John Elkann presidente ...

FCA ritira la proposta di fusione con Renault : "Non ci sono le condizioni politiche in Francia" : Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles questa notte, dopo una lunghissima giornata, ha divulgato una nota con cui ha annunciato il ritiro della proposta di fusione con Groupe Renault. Nella nota si legge:"Il Cda ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata a Groupe Renault. Fca continua a essere fermamente convinta della stringente logica evolutiva di una proposta che ha ...

Fca ritira la sua proposta per la fusione con Renault : “In Francia non ci sono le condizioni politiche” : Il consiglio di amministrazione di Renault "non è stato in grado di adottare una decisione" sul progetto di fusione proposto da Fca "a causa della richiesta avanzata dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto ad un successiva riunione del Consiglio". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla casa automobilistica al termine del Cda durato circa 6 ore. Nel corso della riunione, "si è continuato ad esaminare con interesse la ...

Europee 2019 - Germania e Spagna argini al nazionalismo. Sovranisti sono primo partito in Italia e Francia : I grandi paesi europei si spaccano a metà. Se si esclude il voto britannico, drogato dagli ultimi sviluppi legati alla Brexit e frutto anche della prospettiva di un’uscita imminente del Regno dall’Unione europea, mentre in Italia la Lega ha dilagato e in Francia il Front National ha superato En Marche di quasi un punto percentuale, diventando così il primo partito del Paese, in Spagna le formazioni tradizionali hanno retto, con i ...

VIDEO Marc Marquez - GP Francia 2019 : “Il passo è buono. Lorenzo veloce? Si - ma sono davanti” : Marc Marquez è decisamente soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul celebre tracciato di Le Mans l’asso della Honda ha concluso in seconda posizione, nella classifica combinata dei tempi, alle spalle solo della Yamaha di Maverick Vinales. Un Marquez che, per buona parte delle sessioni, si è concentrato sulla simulazione del passo gara e solo negli ultimi ...

Andrea Dovizioso MotoGP GP Francia 2019 : “Le sensazioni sono buone ma dobbiamo lavorare per poter vincere” : E’ quinto nella classifica combinata dei tempi Andrea Dovizioso, al termine della prima giornata di prove libere sul tracciato di Le Mans (Francia), sede del quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il pilota della Ducati è in cerca ancora del miglior feeling con la moto e i 308 millesimi di distacco dalla Yamaha dello spagnolo Maverick Vinales lo dimostrano. La GP19, soprattutto nell’ultimo settore, perde molto rispetto alla M1 e ...

DIRETTA Francia ITALIA U17/ Streaming video e tv : agli Europei ci sono due precedenti : DIRETTA FRANCIA ITALIA U17 Streaming video e tv: cronaca live della partita che a Dublino è valida per la seconda semifinale degli Europei di categoria.

La Francia ha liberato quattro ostaggi in Burkina Faso e nell’operazione sono morti due militari : La Francia ha annunciato di aver liberato quattro ostaggi dopo un’operazione compiuta dai militari francesi nel nord del Burkina Faso. Tra le persone liberate ci sarebbero due francesi rapiti il primo maggio nel Benin, una statunitense e una sudcoreana. Il

Star Wars : in Francia le spade laser sono diventate uno sport [GALLERY] : Chi non ha mai sognato di essere un supereroe? Dagli Avengers a Star Wars, non c’è storia che non abbia emozionato gli appassionati: c’è chi ama Ironman, che senza alcun superpotere aggiunto, ma con la sua sola forza, il suo coraggio e la sua volontà riesce a salvare il mondo da Thanos, e chi sogna di combattere con spade laser come gli eroi di Star Wars. E’ accaduto in Francia, dove il 29 marzo 2019 i membri del club di ...

Francia - 17enne sequestra 4 donne in un bar e spara alla polizia. «Sono il braccio armato dei gilet gialli». Liberato un ostaggio. : Un ragazzo di 17 anni sì è asserragliato in una rivendita di giornali e tabacchi a Tolosa in Francia. Secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano Le Figaro, ha sparato...

