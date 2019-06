Cresce traffico aereo | Fiumicino primo aeroporto nel 2018

Cresce il traffico dei passeggeri all’Aeroporto d’Abruzzo : Pescara - Confermano il trend di crescita del numero dei passeggeri i primi tre mesi dell'anno registrati all' Aeroporto Internazionale d'Abruzzo dove, da gennaio a marzo 2019, i passeggeri sono stati ben 130.730 (dati ufficiali ENAC). Una crescita che si attesta al 5,7% in più rispetto ai dati registrati nello stesso periodo del precedente anno e che lascia ben sperare per la stagione estiva appena cominciata, dove, tra ...