Bambino di 2 anni muore dopo 110 ore in fondo ad un pozzo | l’ennesima tragedia che scuote

(Di martedì 11 giugno 2019) Unindiano di 2, rimasto intrappolato in unstrettissimo per oltre 4 giorni, è stato estratto morto, accendendo le proteste sui ritardi nei soccorsi per raggiungerlo. Il caso di Fatehveer Singh ha catturato l’attenzione nazionalela sua caduta in unpro33 metri nel distretto di Sangrur, nello stato del Punjab, mentre giocava. Ilin disuso era ampio solo 23cm, il che ha complicato enormemente i tentativi disperati di decine di soccorritori e volontari, mentre le televisioni e i residenti locali seguivano l’evolversi della vicenda.essere stato estratto, il bimbo, che aveva avuto rifornimenti di ossigeno ma non di cibo ed acqua, è stato trasportato in elicottero in un ospedale della capitale Chandigarh, dove purtroppo è stato confermato il decesso. Le autorità avevano scavato un buco parallelo ale avevano inserito una tubatura ampia ...

