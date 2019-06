Astronomia | ricerca di pianeti simili alla Terra | “prima luce” di uno strumento

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) Breakthrough Watch, il programma astronomico globalediintorno a stelle vicine, e l’ESO (European Southern Observatory), la principale organizzazione astronomica intergovernativa europea, hanno annunciato oggi la “prima luce” di unoappena costruito per ladiinstto sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO nel deserto di Atacama, in Cile. Lo, chiamato NEAR (Near Earths in the AlphaCen Region), è progettato per ladi esonel sistema stellare più vicino a noi, Alfa Centauri, all’interno delle “zone abitabili” delle due stelleal Sole, dove l’acqua potrebbe esistere allo stato liquido. È stato sviluppato negli ultimi tre anni ed è stato costruito in collaborazione con l’Università di Uppsala in Svezia, l’Università di Liegi in ...

PietroBassi_ : RT @Zanichelli_ed: Come cambierà la ricerca in #astrofisica? Cosa ci riserva il futuro nell'esplorazione e nella comprensione dello #spazio… - Corrado_Ruscica : RT @Zanichelli_ed: Come cambierà la ricerca in #astrofisica? Cosa ci riserva il futuro nell'esplorazione e nella comprensione dello #spazio… - astrosandro : RT @Zanichelli_ed: Come cambierà la ricerca in #astrofisica? Cosa ci riserva il futuro nell'esplorazione e nella comprensione dello #spazio… -