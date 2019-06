Animal Crossing | New Horizons | teaser | gameplay e data di uscita

E3 2019 : Animal Crossing New Horizon arriverà finalmente su Nintendo Switch a partire dal prossimo anno : Animal Crossing : New Horizon s è stato finalmente mostrato durante il Nintendo Direct all'E3 2019 . Da quello che abbiamo potuto osservare dal trailer la grafica rispetto al suo predecessore ( Animal Crossing : New Leaf) su Nintendo 3DS sembra milgiorata di molto. Animal Crossing : New Horizon s catapulterà i giocatori sull'isola deserta Nook Inc. Nel trailer, il nostro eroe sfreccia intorno a un'isola, raccogliendo materiali e creando una serie di ...

Nintendo ritirerà i giochi mobile di Animal Crossing e Fire Emblem in Belgio a causa delle leggi sulle loot box : Nintendo ha deciso di ritirare alcuni suoi giochi mobile come Animal Crossing e Fire Emblem dal mercato belga. Il motivo è semplice: le leggi sulle loot box in Belgio sono poco chiare per quanto riguarda alcuni tipi di microtransazioni.Animal Crossing e Fire Emblem Heroes hanno entrambi una valuta premium che potete acquistare con denaro reale e vari oggetti di gioco che sono in vendita utilizzando questa valuta.Ma il problema principale, come ...