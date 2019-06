Nudi in strada iniziano a farlo in pieno giorno! Multati e denunciati

(Di lunedì 10 giugno 2019) Sono stati sorpresi a consumare un rapporto sessuale ingiorno lungo il viale centrale di Lignano Sabbiadoro. I fatti sono avvenuti domenica pomeriggio intorno alle 17 nella nota località balneare in provincia di Udine. Diversi passanti hanno segnalato il fatto alla polizia, intervenuta sul posto per calmare i bollenti spiriti e riportare la situazione alla normalità. Protagonisti della vicenda (filmata anche coi telefonini da varie persone) una 19enne completamente nuda e un 21enne in mutande, intenti a consumare un rapporto, interrotto solo dall'intervento degli agenti. Sarebbero una coppia di turisti austriaci. Sono statiper atti osceni in luogo pubblico e per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre sono stati sanzionati con un foglio di via da Lignano Sabbiadoro della durata di tre anni.