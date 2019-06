Dal Salento la storia di Torquato : l'agnellino salvato dal macello prima di Pasqua : Emanuela Carucci È stato trovato dagli agenti dell'Enpa con le zampe legate. Ora vive in una villa con la sua nuova padrona e i cani Si chiama Torquato e vive comodamente in una casa. Vaga da una camera all'altra e riposa comodamente sul divano in salotto. Non è un cane, anche se crede probabilmente di esserlo, ma un agnellino salvato da macellazione sicura.È una storia che viene dal Salento. In particolare da Carmiano, un piccolo ...

Salento - Dalle acque cristalline spunta il tesoro inabissato : i Sarcofagi del Re riemergono a San Pietro in Bevagna : Se ne stanno lì, da oltre 1500 anni. E il più delle volte non sono visibili, perché ricoperti dalla sabbia. Un fotografo professionista, in un giorno di secca, li ha immortalati dall’alto, svelando lo spettacolo di questi Sarcofagi romani, dal peso che va da una alle sei tonnellate, che dormono da secoli sui fondali di San Pietro in Bevagna, in provincia di Taranto. Nel video i subacquei di Unical (Università della Calabria) e ...

Salento - sul fonDale si vedono i “Sarcofagi del Re” - un prezioso tesoro inabissato : In Salento, sul fondale c'è un prezioso tesoro inabissato: i "Sarcofagi del Re", blocchi di marmo risalenti al III secolo d.C. A scoprire la loro esistenza e ad immortalarli è stato Cosimo Trono, un fotografo. I sarcofagi venivano usati per custodire le spoglie di uomini romani importanti. Proprio durante un trasporto verso Roma la nave su cui viaggiavano si inabissò, lasciandoli sul fondo del mare per secoli.

Bambini in ospeDale - per le famiglie la vacanza è soliDale : "In Salento il villaggio del sorriso" : A Cutrofiano, in provincia di Lecce, un'associazione offre accoglienza ai genitori che soffrono e combattono. "Piscina, pasti tipici salentini, e un taxi sociale per il mare: tutto ciò che serve per ritrovarsi come famiglia"