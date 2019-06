blogo

(Di lunedì 10 giugno 2019) Selvaggia Lucarelli ha intervistato per Il Fatto Quotidianogenerali deiper. Un colloquio decisamente interessante, che ha svelato alcune delle strategie del Biscione per i futuri palinsesti.Il dirigente ha chiaramente detto che l'operazione legata ad Adrian si è rivelata la più delicata in assoluto nella stagione televisiva: "Pensavamo che il progetto potesse avere un riscontro superiore, invece per molti motivi che poi abbiamo analizzato con Celentano e il suo team di autori, non ci sono stati i risultati che ci aspettavamo. La considero naturalmente una partita ancora aperta: non dimentichiamo che stiamo parlando di Adriano Celentano. Lavoriamo perché il secondo tempo del match sia brillante e vincente: certo che abbiamo intenzione di tornare in onda". A questo punto la Lucarelli, dopo avergli chiesto se il cartoon tornerà a ...

SerieTvserie : Alessandro Salem (direttore contenuti Mediaset): 'Non c'è troppa Barbara d'Urso. Adrian torna a settembre. Nuovi pr… - loSpecialistatv : A Cologno confermano, “Adrian” torna in onda in autunno. Per Alessandro Salem, direttore generale contenuti Mediase… - TV_Italiana : @sergiomarcoc @fattoquotidiano @carmelitadurso Dagospia l'ha riportata come risposta, non come domanda. -