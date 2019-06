Guardiola allenatore Juventus? Paganini | City in agitazione e allo Stadium spunta

ilsussidiario

(Di domenica 9 giugno 2019)alla, nuovo? Nonostante le voci su Sarri, peril Manchesterteme di perdere Pep.

AAlciato : Guardiola. L’allenatore del Manchester City - forumJuventus : +++ #UltimOra #Conte: Non so chi sarà l'allenatore della Juve ma chi parla di Guardiola andrà in galera per aggiota… - pisto_gol : Leo Messi celebra Pep Guardiola “È il Miglior Allenatore nella storia del Calcio” Ma per gli Esperti in sondaggi er… -