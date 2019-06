Alberto Bettiol | “Farò di tutto per arrivare pronto ai Mondiali In futuro ci proverò per

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) Prima della stagione in corso, seppur considerato un grande talento del ciclismo, non aveva ancora mai vinto una corsa da professionista. La prima volta è arrivata proprio in uno di quei giorni che ti cambiano la vita per sempre, al Giro delle Fiandre. Un successo maturato grazie ad un’impresa da autentico campione, con un attacco sul Vecchio Kwaremont ed un assolo in solitaria sino al traguardo. L’Italia ha trovato nel 25enne toscano un pilastro su cui puntare nelle Classiche del Nord, peraltro eclettico e dotato anche di uno spunto veloce tutt’altro che disprezzabile. Dopo un periodo di stacco dalle competizioni,tornerà in gara domani al Giro del Delfinato con il mirino puntato sul Tour de France e, soprat, suidi settembre., quale sarà il tuo programma di gare da qui a fine stagione? “Adesso farò il Giro del ...

