Mini bot | obiettivo dichiarato “pagare i debiti della pa” Ma i mercati temono che sia il

Draghi : «Tassi zero contro la crisi Ue». E boccia i Mini bot : BRUXELLES La Bce è preoccupata per l'andamento dell'economia e cerca di contrastare i rischi di peggioramento. Così nella riunione dei vertici a Vilnius, Mario Draghi annuncia...

Draghi : «Italia - il calo del debito sia credibile. Minibot? O sono illegali o sono debito» : «La commissione europea ha concluso che l'Italia deve ridurre il rapporto debito/Pil e l'Italia produrrà un programma di riduzione di medio termine. Non credo che verrà...

Minibot - un passo (pericoloso) verso l'uscita dell'Italia dall'euro : Moody's: primo passo verso la creazione di una valuta parallela. "O sono moneta, e allora sono illegali, oppure sono debito...

Draghi all'Italia : "Il piano per ridurre il debito deve essere credibile". E stoppa i Minibot : Sappiamo tutti che per far scendere in fretta il rapporto debito/Pil è impossibile. deve esserci un piano di medio termine credibile”. Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, rispondendo a chi gli chiedeva quale messaggio volesse dare al governo italiano in merito ai conti pubblici. La credibilità del piano, ha spiegato Draghi, dipenderà dal come il piano “sarà progettato” e dalle ...

Moody's : i Minibot sono passo verso Italexit : Sotto la lente dell'agenzia di rating anche il debito pubblico dell'Italia che "continuerà a salire nei prossimi anni" e l'obiettivo del governo di un deficit al 2,1% del Pil per quest'anno "manca dicredibilità".

Paolo Becchi e i Minibot : come funziona la moneta parallela (e perché può essere utile) : Mentre ormai non si parla più di uscire dall'euro, per fortuna il dibattito è ancora vivo sul ripristino parziale della sovranità monetaria. Un tema, tra l'altro, inserito nel contratto di governo con l'obiettivo di introdurre «titoli di stato di piccolo taglio» per pagare i debiti della pubblica am

Perché per me i Minibot della Lega non funzionano e i titoli di sconto fiscale sì : C’è molta confusione e polemica sulla proposta dei minibot lanciata dalla Lega e di recente votata all’unanimità in Parlamento, anche se poi il Pd ha ritirato l’adesione. Questa proposta è tecnicamente sbagliata e inattuabile, come spiegherò. Tuttavia dimostra che la Lega appare come il partito che presenta attualmente più determinazione a liberarsi dei vincoli dell’austerità cercando soluzioni nuove, eccentriche e non ...

SPY FINANZA/ Altro che Mini-Bot - bastano due grafici a far vacillare l'Italia : Si sta parlando molto della mozione sui mini-Bot, dimenticando quali sono i veri problemi dell'Italia, che rischia davvero grosso

Mini-bot - perché la «moneta parallela» sarebbe un danno per l’Italia : Anche ammesso che l'emissione dei Mini-bot fosse consentita il danno in termini reputazionali per un paese come il nostro che deve trovare sul mercato 400 miliardi l'anno per finanziare il suo enorme debito sarebbe enorme. La domanda è: cui prodest, a chi giova?...

