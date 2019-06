Federer-Nadal oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DEL ROLAND GARROS 2019 TRA(SI COMINCIA ALLE 12.50)alle 12.50 Parigi sarà tutta per la sfida delle sfide, il match che ha segnato e continua a segnare l’era del tennis mondiale: Rogervs Rafael. Il 39° episodio della saga più famosa dello sport con racchetta e pallina andrà in scena sul Philippe Chatrier e non vi poteva essere palcoscenico migliore sul quale i due grandi attori potevano esibirsi. Roger, dopo quattro anni di pausa, ha deciso di tornare a giocare sulla terra e il ritorno in semifinale ha una valenza storica, a maggior ragione se si tiene conto dell’incontro con Rafa, il re di questa superficie e di questo torneo, che punta al 12° successo parigino. Inutile dire che i pronostici sono tutti per lo spagnolo, per quanto accaduto in passato, tuttavia apiace stupire ...

SuperTennisTv : Era dagli Australian Open 2013 che i primi 4 del ranking #ATP non raggiungevano tutti le semifinali di uno Slam!… - angelomangiante : La semifinale tra #Federer vs #Nadal metterà di fronte 37 titoli dello Slam (20 + 17). Il massimo del tennis per c… - Eurosport_IT : Roger Federer e Rafael Nadal, che magie! ???? La Top 5 dei colpi più belli di giornata al @rolandgarros ??… -