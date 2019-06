Uomini e Donne Klaudia parla di Andrea | su Temptation Island dice… | Trono Classico

Uomini e Donne - Ida felice dopo l’addio a Riccardo. E non è sola : Uomini e Donne è andato in vacanza: il trono over (così come quello classico) dà appuntamento alla prossima stagione televisiva, ma la curiosità sui protagonisti del seguitissimo programma di Maria De Filippi non si arresta. Anzi: chissà cosa succederà questa estate, se ci saranno degli avvicinamenti o delle rotture. E chissà se ci saranno sviluppi nella storia d’amore infinita di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Li abbiamo lasciati con un ...

Gossip Uomini e Donne - Alessio si sfoga sui social : “Sono stati mesi…” : Alessio Campoli parla dei mesi difficili a Uomini e Donne Alessio Campoli e Angela Nasti, esattamente una settimana fa, si sono messi insieme. Difatti i due si sono conosciuti ed innamorati negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne. E a distanza di 7 giorni da quel momento, il giovane ex corteggiatore ha voluto esprimere una sua opinione su questa sua esperienza televisiva, asserendo schiettamente su instagram: “Sono stati mesi ...

Uomini e Donne gossip - Ludovica Valli è single : addio al personal trainer dopo un anno : Quella di oggi sembra essere una giornata sfortunata per le coppie Vip: dopo Giulia Salemi e Francesco Monte, un altro amato personaggio ha annunciato la fine improvvisa della sua storia d'amore. Stiamo parlando di Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, che, poche ore fa, ha usato Instagram per confermare di non stare più insieme al personal trainer Federico Accorsi. La Valli: 'Io e Federico non stiamo più ...

Uomini e Donne : Ludovica Valli torna single e lascia Bologna : Uomini e Donne: Ludovica Valli e il fidanzato Federico si sono lasciati Dopo un anno insieme è giunta al capolinea la storia d’amore tra Ludovica Valli e Federico, un ragazzo sconosciuto al grande pubblico che lavora come personal trainer. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la separazione su Instagram, dove è tra le […] L'articolo Uomini e Donne: Ludovica Valli torna single e lascia Bologna proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne - Klaudia : 'Affetto per Andrea Zelletta - il trono perché no?' : Dopo non essere stata scelta da Andrea Zelletta a Uomini e Donne, Klaudia Poznanska sembra aver già voltato pagina: chiacchierando con alcuni fan su Instagram, infatti, la ragazza ha detto chiaramente che le piacerebbe fare la tronista dopo l'estate. Per quanto riguarda il Gossip che la voleva prossima a partecipare a Temptation Island qualora nel cast ci fossero il pugliese e Natalia Paragoni, l'ex corteggiatrice ha smentito tutto dicendo che ...

Uomini e Donne : Giulia Cavaglià fa una richiesta a Manuel Galiano : Giulia Cavaglià chiede a Manuel Galiano di fare un cambiamento A pochi giorni dalla scelta a Uomini e Donne, Giulia Cavaglià ha fatto una richiesta a Manuel Galiano. Non è trascorsa nemmeno una settimana dalla puntata in cui la tronista ha deciso di lasciare il programma condotto da Maria De Filippi con l’ex tentatore, ma la storia dei due ragazzi sembra già a buon punto, tanto da spingere Giulia Cavaglià a chiedere un cambiamento al ...

Gossip Uomini e donne : Angela va in vacanza senza il fidanzato Alessio : È passata una settimana esatta dalla scelta di Angela Nasti a Uomini e donne. La tronista, a sorpresa, ha deciso di continuare a frequentare Alessio Campoli lontano dalle telecamere, preferendolo al favorito Luca Daffrè. Nei giorni successivi alla puntata in questione, la neo-coppia è stata al centro dei sospetti nei social network a causa di alcuni indizi che farebbero pensare ad una conoscenza pregressa. Il chiacchiericcio ha reso necessario ...

Uomini e Donne gossip : Clarissa e Federico rinunciano al viaggio di nozze : Uomini e Donne: Clarissa Marchese e Federico Gregucci rinunciano alla luna di miele dopo il matrimonio Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono ufficialmente marito e moglie. La coppia, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, è convolata a nozze giovedì 30 maggio. Oggi, a pochi giorni di distanza dal grande giorno, l’ex tronista siciliana […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Clarissa e Federico rinunciano al viaggio ...

Trono Over di Uomini e Donne : ex dama parla della sua malattia : Lisa di Uomini e Donne Over confessa: “Soffrivo di una brutta malattia…” Alcune settimane fa sono tornati nello studio del Trono Over di Uomini e Donne, Lisa e Mauro. Questi ultimi, infatti, sono tornati nel dating show per annunciare le loro nozze. Ma non è finita qua perchè la coppia, in queste ore, è tornata nuovamente a far parlare grazie a un’intervista su Uomini e Donne Magazine. E in questa circostanza Lisa di UeD ...

Che brutto fisico! Il bikini di Teresa Langella di Uomini e donne non piace : L'ex tronista campana di Uomini e donne, Teresa Langella, appare in alcune foto su Instagram, che la immortalano mentre sfoggia il suo corpo in un succinto bikini. Dopo aver scelto il corteggiatore Andrea Dal Corso al dating-show di Maria De Filippi, Teresa Langella è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per aver sfoggiato il suo corpo in un succinto bikini. Così come viene infatti mostrato in alcune foto pubblicate dall'ex tronista ...

Uomini e donne - Andrea Dal Corso rischia l'avvelenamento a causa delle crocchette per i cani : In un'Instagram story, Teresa Langella ha fatto sapere ai follower cosa ha rischiato Andrea Dal Corso, mangiando delle crocchette. L'ex pupillo di Maria De Filippi a "Uomini e donne" e attuale fidanzato di Teresa Langella, Andrea Dal Corso, ha rischiato l'avvelenamento, dopo aver scambiato i cereali con altro. E a lanciare l'indiscrezione sul conto dell'ex corteggiatore del Trono Classico è stata la fidanzata del giovane, Teresa, la quale ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Luca Daffrè diventa tronista? : Luca Daffrè nuovo tronista di Uomini e Donne? La clamorosa indiscrezione Venerdì scorso è finita quest’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne. Un’edizione questa che ha fatto raggiungere a Maria De Filippi degli ascolti davvero inimmaginabili. Tuttavia in questi ultimi giorni molti fan del popolare dating show quotidiano di Canale 5 si sono chiesti chi potrebbero essere i nuovi tronisti della prossima edizione. E a tal ...

Uomini e Donne - Lisa e Mauro : malattia e periodo difficile - cosa è successo : Uomini e Donne, Lisa e Mauro presto convoleranno a nozze. L’annuncio del matrimonio in studio Uomini e Donne è finito con un grande annuncio: quello del matrimonio tra i due ex partecipanti del Trono Over, Lisa e Mauro. L’ex dama del parterre del programma di Maria De Filippi e il compagno hanno rilasciato una bella […] L'articolo Uomini e Donne, Lisa e Mauro: malattia e periodo difficile, cosa è successo proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli dopo il rifiuto : "Grazie Giulia" - : Ludovica Marchese Giulio Raselli torna sui social e dedica un messaggio a Giulia Cavaglia dopo la scelta. Ecco la reazione dell’ex corteggiatore Qualche giorno fa è andata in onda su Canale 5 la tanto attesa scelta di Giulia Cavaglia. dopo un percorso durato diversi mesi, la tronista ha fatto la sua scelta e, tra Giulio Raselli e Manuel Galiano, ha scelto Manuel. La scelta non è stata facile e la stessa Giulia ha dichiarato di essere ...