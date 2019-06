Il pessimo paragone di Madonna tra il leak di Rebel Heart e uno stupro

optimaitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Infelice è dir poco: ilditra ildie unoè una considerazione pessima e deplorevole. Per quanto il furto e la diffusione non autorizzata di opere d'arte o d'ingegno sia certamente causa di enorme sofferenza per un artista che su quel materiale ha investito risorse, tempo e talento, la scelta delle parole e dei concetti da parte della Regina del Pop per parlare del casodel 2014 è del tutto inadeguata. La popstar ha parlato in una lunga intervista al New York Times Magazine del nuovo album Madame X alla vigilia del rilascio - l'uscita è prevista il 14 giugno - ma ha anche ricordato come il predecessoreabbia avuto una genesi piuttosto travagliata. Più di 20 tracce furono diffuse illegalmente in rete nel dicembre 2014 stravolgendo completamente i piani di, che ha poi pubblicato l'intero album nel marzo 2015 ...

