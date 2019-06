agi

(Di giovedì 6 giugno 2019) Cresce ildie crack in. È quanto emerge dal Rapporto europeo 2019 dell'Emcdda, l'agenzia europea che si occupa di droghe, presentato oggi a Bruxelles. Secondo il Rapporto, "dal 2014 il numero di nuovi utenti presi in carico da servizi di trattamento per problemi legati alla, sebbene ancora relativamente basso, è cresciuto di oltre il 35% ed è aumentato in circa due terzi dei Paesi: un aumento del numero di consumatori dicrack entrati in trattamento dal 2014 è stato segnalato in Belgio, Irlanda, Francia,, Portogallo e nel Regno Unito, il Paese europeo in cui l'uso di questa sostanza è più diffuso". Il Rapporto aggiunge che "tra gli intervistati che hanno segnalato l'uso di, la percentuale che ne fa usomente (più di 50 giorni nell'ultimo anno) va da zero in Repubblica ...

Agenzia_Italia : Il consumo frequente di cocaina in Italia riguarda un italiano su 10 - sulsitodisimone : Un italiano su 4 fa uso frequente di cocaina. E cresce anche il consumo di crack - zazoomblog : Un italiano su 4 fa uso frequente di cocaina. E cresce anche il consumo di crack - #italiano #frequente #cocaina.… -