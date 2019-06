Doom Eternal | Bethesda pubblica un nuovo trailer in vista dell' E3

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019)hato un teaserdiin'E3. L'editore presenterà questosparatutto durante la conferenza stampa E3 2019, quindi è possibile che oltre ad unfilmato di gioco venga rivelata anche la data di lancio.Il gioco sarà alimentato dal motore di gioco id Tech 7 Engine e promette livelli di grafica mai visti prima in un gioco. Da quanto sappiamo fino ad ora,non presenterà un editor Snap Map anche se supporterà l'API Vulkan . L'editore non ha annunciato se questosparatutto supporterà qualsiasi effetto di raytracing in tempo reale, anche se non sarà una sorpresa se NVIDIA eannunceranno una nuova collaborazione come già è successa con Wolfenstein.Per saperne di più non ci resta quindi che aspettare il 9 giugno alle 2:30 italiane. Come indica il tweet sarete in grado di seguire la diretta anche sul canale ...

Eurogamer_it : Pubblicato un nuovo teaser trailer di #DoomEternal. - AvalonKemet : RT @GeneracionXbox: DOOM Eternal se prepara para el E3 con un teaser hypeante - striker9249 : RT @GeneracionXbox: DOOM Eternal se prepara para el E3 con un teaser hypeante -