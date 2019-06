Ddl Pillon | a che punto siamo? Facile | a quello di partenza

Lega e M5S ancora distanti sul Ddl Pillon. Crucioli : “C’era un accordo - se non si rispetta i nostri potrebbero ritirare le firme” : “Nella settimana del 10 giugno si tornerà a discutere in Commissione”. L’annuncio del senatore leghista Simone Pillon è ancora lì, affidato a un post sul suo profilo Facebook. Lo ha pubblicato ieri mattina annunciando la “riunione tecnica” sul disegno di legge sull’affido condiviso che porta il suo nome che si è tenuta nel pomeriggio. Al termine della quale il senatore Cinque ...

Il sonno elettorale del Ddl Pillon - niente è archiviato davvero : Se qualcuno si ritenesse appagato dalla sbandierata “archiviazione” del ddl Pillon annunciata nell’aprile scorso, sappia che nessuna reale “archiviazione” è in atto ma, anzi, che è assolutamente necessario essere più vigili e attenti che mai al suo percorso.Si dà il caso, infatti, che il suddetto decreto sia vivo e vegeto essendo stato solo rinviato in discussione a giugno. Insomma, ...

Ddl Pillon - esame slitta ancora : legge su affido condiviso verrà discussa dopo le europee : L'esame del controverso disegno di legge Pillon, previsto per il 7 maggio, è stato spostato ancora, a data da destinarsi. Quel che è certo è che verrà discusso dopo le europee. Il rinvio, secondo la commissione Giiustizia del Senato è stato deciso perché ci sarebbero altri provvedimenti in calendario "come il ddl Codice rosso e il ddl sulle truffe agli anziani".Continua a leggere

Pillon - dopo Verona arriva una sentenza per il rispetto delle Comunità Gay e lo Stop al suo Ddl : Famiglia può intendersi il luogo dove c’è una condivisione di ideali, di obiettivi, dove c’è piacere nello stare insieme e c’è affetto e reciproco sostentamento. Che la famiglia venga definita da un rito religioso oppure da un riconoscimento dello Stato è qualcosa che legittima coloro che in essa sono identificati, per la rivendicazione di alcuni diritti, ma anche per doveri intrinsechi del ruolo ricoperto. Ma c’è di ...

Pavia - Pillon ospite di un convegno all’Università. Proteste fuori da aula magna : “Suo Ddl è lupo travestito da agnello” : “Il mio lavoro è stato lanciare un sasso nello stagno per smuovere le acque, facendo gracidare qualche rana, ma riuscendo a distillare un sapere comune”. Con queste parole, il senatore leghista Simone Pillon, ospite di un convegno sul tema del diritto di famiglia nell’aula magna dell’Università di Pavia, ha bollato alcune delle critiche ritenute “irrazionali” al ddl che porta il suo nome. fuori dall’aula magna, oltre duecento attiviste e ...

Il Ddl Pillon non piace proprio a nessuno. Nemmeno ai padri : Il disegno di legge Pillon, contestato il 9 aprile scorso per l’ennesima volta, non piace a tutte le associazioni dei padri separati. Dopo il presidio davanti a Montecitorio, la discussione sul testo di legge è slittata al 7 maggio. Sarà accorpato ad altri cinque testi correlati (alcuni peggiori del ddl Pillon). La contrapposizione tra sostenitori e detrattrici del ddl non rispecchia la contrapposizione tra uomini e ...

Ddl Pillon - Di Maio 'Testo troppo rigido. Bisogna riscriverlo insieme alle opposizioni' : Ma il Pd esultava e sottolineava la vittoria politica. Intanto Pillon stesso chiedeva di non chiamare la proposta sull'affido con il suo nome, ma con il numero del progetto. Scatenando la protesta ...

Di Maio : riscrivere Ddl Pillon - è rigido : 20.38 "Il ddl Pillon va riscritto perché rischia seriamente di minare l'equilibrio e la stabilità quotidiana dei figli".Lo afferma il vicepremier Di Maio. "C'è troppa rigidità nella suddivisione del tempo che un figlio dovrebbe trascorrere separatamente con il papà e la mamma",spiega. "Una riforma dell'affido è un punto del contratto di governo e si deve portare avanti, ma con criterio", aggiunge. "Sediamoci al tavolo, riscriviamo la legge, ...

L’appello di Luigi Di Maio alle opposizioni : “Il Ddl Pillon va riscritto - facciamolo insieme” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, si appella alle opposizioni e, in particolare, al Pd per riscrivere insieme il ddl Pillon: "Il ddl Pillon, diciamocelo, va riscritto, perché rischia seriamente di minare l’equilibrio e la stabilità quotidiana dei figli. C’è troppa rigidità. Sediamoci al tavolo, riscriviamo la legge, facciamolo anche con le opposizioni".Continua a leggere

Affido - Di Maio : "Ddl Pillon va riscritto - è troppo rigido" - : "Rischia seriamente di minare l'equilibrio e la stabilità quotidiana dei figli", scrive il vicepremier su Facebook. Intanto, la discussione generale sul disegno di legge è stata riaggiornata al 7 ...

Ddl Pillon - in discussione anche la Sindrome da alienazione parentale. Peccato che sia una fake news : C’è anche la Pas nel ddl Pillon in discussione in questi giorni. Il rischio è che si discuta di un gigantesco falso. Non si tratta di un’opinione personale, ma di un dato di fatto. La “Sindrome da alienazione parentale” – Pas (Parental Alienation Syndrome) per la professoressa Chiara Saraceno non esiste. Quella che viene definita come “una presunta malattia psichiatrica che riguarderebbe i figli delle coppie separate” rientrerebbe a pieno ...

'Il Ddl Pillon va riscritto' - Di Maio categorico - : Roma, 10 apr., askanews, - 'Il ddl Pillon, diciamocelo, va riscritto, perché rischia seriamente di minare l'equilibrio e la stabilità quotidiana dei figli. C'è troppa rigidità nella suddivisione del ...

Il Ddl Pillon è ancora lì : Il M5S lo ha definito «archiviato» e ha promesso una «riscrittura» del contestato disegno di legge su separazioni, divorzi e affido dei minori, che ieri però è arrivato in commissione Giustizia