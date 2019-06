Trovato un altro cadavere nel Po | è del 28enne amico del diplomatico delle Bahamas

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Si infittisce il giallo del ritrovamento nel Po, ieri a Torino, di Ramsey Alrae Keiron, 29ennecon permesso di soggiorno per motivi diplomatici rilasciato dall’Austria. L’, anche lui, di cui da giorni non si avevano notizie e per il quale era stata presentata denuncia di scomparsa, è statomorto questa mattina. La polizia, che ha recuperato ilnel fiume Po all’altezza di piazza Chiaves, indaga per stabilire come siano morti e in quali circostanze.Ildi Ramsey Alrae Keiron era stato ripescato ieri dal Po, all’altezza del ponte Isabella. Da una analisi esterna del corpo non sono emersi segni di violenza, solo una ferita alla testa secondo gli investigatori compatibile con una caduta. Immediato il collegamento tra la sua morte e la scomparsa dell’morto questa mattina nelle ...

