Roma | è addio con Massara | ora si attende Petrachi

Accordo Lega-M5S : Salva-Roma addio - arriva il salva-tutti : Sull?onda della tregua tra Lega e M5S sfuma l?ipotesi stralcio per il Salva-Roma, il provvedimento invocato dal Campidoglio per rinegoziare il debito storico con le banche ed evitare...

Dopo l'addio alla Roma - De Rossi vola a Tokyo con Sarah Felberbaum : Il calciatore giallorosso ora è in Giappone con sua moglie e lontano dalle accuse di essere contro Totti

Roma - l’addio di De Rossi e l’abbraccio con Totti. Poi quella frase sussurrata all’ex capitano : “Io non volevo” : Lacrime sugli spalti per il saluto a Daniele De Rossi. Il capitano è entrato in campo, con una colonna sonora da lui scelta, accolto dai compagni e dallo staff con un mega gonfiabile con scritto DDR 16 che vola al cielo. C’è un misto tra commozione, tristezza e sbigottimento per l’addio del numero 16. Lunghissimo applauso e abbraccio commosso di Ranieri, Pellegrini e Florenzi di De Rossi che è poi corso a bordo campo per abbracciare Bruno ...

De Rossi dice addio alla sua Roma. L'abbraccio di Totti e Bruno Conti commuove : Una cerimonia commossa ma sobria. Così l’Olimpico ha accolto l’addio alla maglia giallorossa di Daniele De Rossi. Dopo la fine del match Roma-Parma, compagni e staff di squadra si sono disposti a centrocampo per salutare il numero 16.Avvolto dal calore della tifoseria, De Rossi ha abbracciato Pellegrini, Florenzi e Claudio Ranieri, ricevendo poi un premio dalle mani di Francesco Totti e di Bruno Conti, palesemente ...

Coreografia Roma-Parma - brividi per l’addio di De Rossi [FOTO e VIDEO] : 1/4 Coreografia De Rossi ...

Roma - arriva Gasperini : c’è l’offerta giallorossa - sarà addio all’Atalanta : Gasperini Roma- Gasperini potrebbe dire addio all’Atalanta al termine della stagione. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, la Roma sarebbe ormai pronta a piombare sull’attuale tecnico dell’Atalanta in vista del prossimo futuro. Una qualificazione in Champions League ormai certa con l’Atalanta, e poi via alla nuova avventura sulla panchina giallorossa. Il “Gasp” potrebbe valutare bene il ...

“Grazie Daniè” – Brusco lancia un’instant song per l’addio di De Rossi alla Roma [VIDEO] : Grazie Daniè, Brusco lancia l’inno per l’addio di De Rossi alla Roma ‘Grazie Daniè‘ è il titolo dell’instant song lanciata venerdì 24 maggio su YouTube dal cantante Romano Brusco. Brusco, nome d’arte di Giovanni Miraldi, è uno degli artisti storici del reggae italiano ma anche un grande tifoso giallorosso. ‘Grazie Daniè’ é una canzone d’amore. Quell’amore viscerale e ...