ArcelorMittal già ricorre alla cassa integrazione per l' Ilva di Taranto | Misura

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019)Italia annuncia che, a causa della grave crisi di mercato, “si trova oggi nella necessità dire temporaneamenteGuadagni Ordinaria (Cigo). Il provvedimento interesserà lo stabilimento diper un numero massimo al giorno di circa 1.400 dipendenti per 13 settimane. L’azienda ha già contattato le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie diper informarle di questa operazione”. Dettagli saranno forniti domani in un incontro.″È una decisione difficile, ma le condizioni del mercato sono davvero critiche in tutta Europa. Ci tengo a ribadire che sono misure temporanee, l’acciaio è un mercato ciclico”. Lo sottolinea l’AD diItalia, Matthieu Jehl..“Apprendiamo la decisione didi utilizzare per 13 settimane ...

RaiNews : Non c'è pace per l'ex #Ilva, grave la crisi del settore acciaio. #ArcelorMittal conferma l'impegno per il piano ind… - FrancescoRussoF : RT @RaiNews: Non c'è pace per l'ex #Ilva, grave la crisi del settore acciaio. #ArcelorMittal conferma l'impegno per il piano industriale e… - pccpla : RT @RaiNews: Non c'è pace per l'ex #Ilva, grave la crisi del settore acciaio. #ArcelorMittal conferma l'impegno per il piano industriale e… -