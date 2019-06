Edilizia | Fillea Cgil Sicilia | ' blocco cantieri? Calamità burocratica e istituzionale'

liberoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - "Tredici nuove opere strategiche bloccate e un miliardo e mezzo di euro disponibili che non si riescono a spendere sono una vera vergogna, uno scandalo e una ingiustizia ai danni della, dei tanti operai dell’e del settore costruzioni e deini". C

Centralmente : Edilizia L'Aquila, Fillea Cgil: 'Allarme nel cantiere più grande d'Europa'... - radiolaquila1 : Edilizia L'Aquila, Fillea Cgil: 'In dieci anni 258 imprese e 352 operai in meno nei cantieri' - abruzzoweb : EDILIZIA L'AQUILA: FILLEA CGIL, ''IN 10 ANNI 258 IMPRESE E 352 OPERAI IN MENO NEI CANTIERI'' -