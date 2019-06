agi

(Di lunedì 3 giugno 2019) Non risulta iscritta all'Albo professionale degli infermieri di Cagliari la donnala scorsa settimana assieme al cantante sardodopo un furto di 6 magliette da 1.200 euro alla Rinascente a. Lo precisa l'Ordine provinciale degli infermieri, deciso a approfondire la questione. Questo pomeriggio Fabiana Muscas, 53 anni, l'processata per direttissima sabato scorso con, era stata indicata su diversi siti on line comedel reparto di Cardiologia dell'ospedale Brotzu di Cagliari: quel nome, in effetti, compare in una delibera pubblica del 22 maggio scorso, firmata dal direttore generale facente funzioni dell'Ao Brotzu, con cui si approva l'elenco dei candidati da inserire nell'albo aziendale dei tutor clinici. L'arresto dinon è stato convalidato dal giudice della direttissima, ma il cantante, che si è dichiarato innocente, e l'...

antbebasy : RT @Agenzia_Italia: L'infermiera amica di Marco Carta arrestata a Milano non sarebbe un'infermiera - Agenzia_Italia : L'infermiera amica di Marco Carta arrestata a Milano non sarebbe un'infermiera - Gult74 : Premetto che io non ti conoscevo #MarcoCarta, un’infermiera riesce a diventare amica del suo idolo e viene trovata… -