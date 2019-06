La modalità co-op di Call of Duty | Modern Warfare sarà story-based e si svolgerà dopo la

Call of Duty : Modern Warfare non avrà la modalità Zombie : Le celebri e amate modalità con gli zombi non saranno presenti in Call of Duty: Modern Warfare, riporta Comicbook.Dopo una serie di indiscrezioni e fughe di notizie Call of Duty: Modern Warfare è stato finalmente presentato ufficialmente con tanto di data di lancio e si è posto come un cruda e dura rappresentazione di ciò di cui la guerra Moderna è capace. Il prossimo capitolo di CoD vorrà dunque essere una rappresentazione quanto più fedele ...

Call of Duty Modern Warfare in rampa di lancio - tornerà la modalità zombie? : Dopo tanto attendere e tanti rumor accumulatisi nel corso dei mesi, Call of Duty Modern Warfare è finalmente stato annunciato nel corso degli ultimi giorni. Un reveal che ha tenuto col fiato sospeso la community dei videogiocatori, che sospettavano già da tempo il ritorno di una della saghe più amate di sempre del franchise, vista la presenza in cabina di regia dei ragazzi di Infinity Ward. Ritorno che, tra le altre cose, permetterà alla stessa ...

La modalità battle royale di Call of Duty : Mobile si baserà sulle classi e avrà dei punti in comune con Blackout di Black Ops 4 : Call of Duty: Mobile offrirà ai giocatori l'immancabile modalità battle royale e, in un post sul blog ufficiale, Activision ha rivelato i primi dettagli sulla modalità, riporta VG247.com.La modalità riprende caratteristiche di diversi battle royale, incluso Blackout di Black Ops 4 e, come vi aspettereste, le partite supporteranno 100 giocatori. Tuttavia, la modalità di COD: Mobile avrà anche delle novità.Il primo grande cambiamento è quello che ...

Call of Duty Mobile : Mappe e modalità di gioco : Activision in occasione dell’apertura delle pre-registrazioni su iOS e Android di Call of Duty Mobile, ha svelato le Modalità di gioco e le Mappe che troveremo nel capitolo Mobile del celebre sparatutto, scopriamole insieme. Call of Duty Mobile: Mappe e Modalità Modalità di gioco Free-For-All, Frontline Team Deathmatch Hardpoint Domination Activision ci tiene a precisare che ne verranno aggiunte ...

Activision svela modalità di gioco - mappe e personaggi di Call of Duty : Mobile : Activision ha svelato modalità di gioco, mappe e personaggi che saranno presenti nel suo prossimo gioco Android Call of Duty: Mobile che presenterà molti contenuti delle serie Modern Warfare e Black Ops. Activision dichiara che il beta test del gioco è in corso in India e verrà esteso ad altri paesi nei prossimi mesi. L'articolo Activision svela modalità di gioco, mappe e personaggi di Call of Duty: Mobile proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità di Call of Duty Black Ops 4 di oggi 18 aprile - inclusa modalità mai vista : Le novità di Call of Duty Black Ops 4 non sono ancora finite, per la gioia di quanti si professano grandi appassionati della saga sparacchina targata Activision e Treyarch. Saga che ha saputo in parte reinventarsi puntando tutto sul multiplayer e che, seguendo l'incredibile successo di Fortnite, ha sposato la causa della Battaglia Reale con Blackout. Come da tradizione, poi, il team di sviluppo continua ad aggiornare la sua ultima creazione, già ...