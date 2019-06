“Studi dimostrano l’efficacia delle cure termali”

meteoweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019) “Le terme sono note da millenni. Si tratta di pratiche mediche che non si sono perse negli anni. Avere una lunga storia di per sé, è una buona cosa, ma non è una prova di efficacia. Il nostro lavoro è stato quello di promuovere e sviluppare lavori scientifici con impact-factor rilevanti chemolecole e dei principi attivi presenti nelle acque”. Così Aldo Ferruzzi, presidente FoRST, fondazione per la ricerca scientifica termale, a margine dell’evento ‘Le terme dell’isola d’Ischia per i 100 anni di Federterme’ che si è svolto nell’Albergo Regina Isabella di Lacco Ameno, a Ischia. “Letermali – dice Ferruzzi – vanno collocate nel contesto corretto. C’è un momento per la chirurgia, per la chimica, per la farmaceutica, ma c’è un momento anche per la cura termale. Nei centri termali, ad esempio, si può fare riabilitazione. Si ottengono, per questa pratica, ...

