Salernitana | sale la tensione in vista dei Playout | il portiere Micai picchiato da un

Aggressione Micai - tensione altissima : la decisione della Salernitana : Aggressione Micai – Sono ore di grande tensione in casa Salernitana in vista del fondamentale playout contro il Venezia. Nella giornata di ieri il portiere Alessandro Micai ha subito un’Aggressione al termine dell’allenamento dei granata, nelle ultime ore è arrivato il comunicato della Salernitana. “A seguito del gesto vigliacco e increscioso verificatosi nel pomeriggio di ieri all’esterno dello Stadio ...

Tensione Salernitana - i tifosi aggrediscono Micai : portiere colpito con un pugno : Tensione in casa Salernitana. E’ stato infatti aggredito, nella giornata di ieri, il portiere granata Alessandro Micai. A riportarlo è il giornale “Il Mattino”, che riferisce di un aggressione dopo l’allenamento a porte aperte. Un pugno in faccia gli ha anche rotto gli occhiali. Il calciatore è scosso, amareggiato e potrebbe sporgere denuncia. Il quotidiano riporta anche le parole dell’agente, Graziano ...

Playout Serie B - aumentano le perplessità anche tra i calciatori della Salernitana : In una nota i calciatori della Salernitana, squadra di Serie B che, dopo la decisione della Corte Federale d’Appello sul ricorso Palermo, dovrà disputare il doppio spareggio con il Venezia non ci stanno: “All’esito dell’incontro tenutosi oggi con il rappresentante dell’Assocalciatori Danilo Coppola, abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità circa la disputa dei Playout”. “A tale proposito ...

La Salernitana si gioca tutto ai playout - l’ex sindaco De Luca : “dare l’anima per la salvezza” : “Dovranno dare l’anima e anche qualcosa in piu’ per rimanere in serie B”. Sono le dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in relazione alla Salernitana che adesso dovrà affrontare i playout contro il Venezia. “Abbiamo seguito con grande attenzione questa vicenda per evitare un danno sportivo” ha proseguito l’ex sindaco di Salerno per il quale adesso “dipende molto dai ...

Salernitana-Venezia - Play-out Serie B : date - programma - orari e tv : Sono stati fissati i Play-out di Serie B: su indicazione del presidente FIGC Gravina, il numero uno della Lega Serie B di calcio, Mauro Balata, ha stabilito che Salernitana e Venezia si giocheranno l’ultimo posto nella Serie cadetta mercoledì 5 e domenica 9 giugno, con andata in Campania e ritorno in Veneto. In precedenza era stata cancellata la retrocessione del Palermo, che aveva sancito la discesa del Foggia in Serie C con conseguente ...

Serie B - il 5 e 9 giugno i playout tra Salernitana e Venezia : Si giocheranno mercoledì 5 giugno e domenica 9 giugno i playout di Serie B, che coinvolgono Salernitana e Venezia. Le date sono state fissate dal presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, su indicazione del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ne ha dato annuncio al termine del Consiglio federale della Figc. “Ci sono state […] L'articolo Serie B, il 5 e 9 giugno i playout tra Salernitana e Venezia è stato realizzato da ...

Il Palermo torna in Serie B - il Foggia in C : playout tra Salernitana e Venezia : La giustizia sportiva riscrive nuovamente la classifica di Serie B. Venti punti di penalizzazione in classifica al Palermo nel campionato

Serie B - Corte d’appello Figc ribalta tutto : Palermo salvo - Foggia in C. Salernitana e Venezia giocheranno il playout : Palermo penalizzato ma salvo, Foggia in Serie C e playout tra Venezia e Salernitana. La complicata stagione della Serie B, iniziata male e proseguita peggio, si conclude con l’ennesimo ribaltone in tribunale: la sentenza d’appello “grazia” il Palermo, che era stato retrocesso all’ultimo posto per gravi illeciti amministrativi; la retrocessione d’ufficio viene convertita in una pesante, ma in realtà leggerissima penalizzazione di 20 punti. Quanto ...

Serie B - anche il giudice sportivo del Coni dà ragione al Foggia (e torto ai club) : “Da giocare il playout con la Salernitana” : Il playout di Serie B si deve giocare: dopo i giudici amministrativi del Tar, lo dicono pure i giudici sportivi del collegio di garanzia del Coni. Ha ragione il Foggia, che aveva fatto ricorso contro l’annullamento dello spareggio e la retrocessione diretta. E ha torto la Lega Serie B di Mauro Balata e soprattutto Claudio Lotito. Il presidente della Lazio era uno dei più agguerriti sostenitori della tesi per cui, con la retrocessione per ...

Calcio - Serie B 2019 : anche il Collegio di garanzia dà ragione al Foggia - si giocherà il playout con la Salernitana : Si avvia finalmente alla conclusione il caso playout che ha tenuto banco nelle ultime settimane riguardo alla Serie B 2018-2019. Ricordiamo rapidamente le varie tappe di questa intricata vicenda. La classifica al termine del campionato aveva condannato alla retrocessione diretta Foggia (37 punti), Padova (31 punti) e Carpi (29 punti), mentre Venezia (38 punti) e Salernitana (38 punti) avrebbero dovuto contendersi la permanenza in categoria con ...

Serie B - le regole cambiate in corsa : la palla passa ai tribunali. E per ora godono solo Claudio Lotito e la sua Salernitana : È iniziata in tribunale, finirà in tribunale. L’anno più nero di sempre della Serie B (e forse di tutto il calcio italiano, perché la figuraccia è del sistema) si conclude esattamente com’era cominciato: con una sentenza controversa, tutte le regole stracciate da qualche presidente riunito in una stanza e i verdetti del campionato decisi a tavolino, non sul campo. Il Palermo retrocesso per gli illeciti amministrativi, il Foggia pure non si sa ...

Niente playout : Salernitana e Venezia salve : Il Consiglio direttivo della Lega Serie B, dopo la sentenza del TFN che ha disposto la retrocessione del Palermo, ha

Caos Serie B - cancellati i playout : Venezia e Salernitana salve : Serie B playout – Il Consiglio direttivo della Lega Serie B, dopo la sentenza del Tfn che ha disposto la retrocessione del Palermo all’ultimo posto del campionato di Serie B, ha deliberato all’unanimità di renderla immediatamente esecutiva e di procedere con le partite dei playoff con le date programmate lo scorso 29 aprile. Questa la […] L'articolo Caos Serie B, cancellati i playout: Venezia e Salernitana salve è stato ...

Serie B - tutti i verdetti al termine della regular season : Venezia e Salernitana ai playout : Si è appena conclusa la regular season di Serie B. Ultima giornata in scena interamente alle 15, tutti i verdetti sono adesso definitivi. Rimane soltanto da capire quale sarà la terza squadra promossa in massima Serie dopo i playoff e quale la compagine retrocessa dopo i playout. Ecco i verdetti. PROMOSSE IN Serie A Brescia Lecce AI PLAYOFF Palermo Benevento Pescara Verona Spezia Cittadella ACCOPPIAMENTI Verona-Spezia: chi vince affronta ...