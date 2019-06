Meghan e Harry | nuovo affronto a Kate e William

dilei

(Di domenica 2 giugno 2019)Markle e Prince, si separano daMiddleton, il principee dai progetti di beneficienza comuni. Secondo una relazione della corrispondente della casa reale – Emily Andrews – la duchessa di Sussex e suo marito lasceranno la Royal Foundation. Gli assistenti reali hanno specificato che, questo allontanamento, non esclude la possibilità che le coppie possano lavorare ancora insieme su singoli progetti in futuro., è entrata a far parte dell’organizzazione nel 2018, lavorando al fianco di, ma le cose ora sono cambiate. Dopo il trasferimento da Kensington Palace, Megan ehanno costruito la loro casa, fatta di scelte che spesso si allontanano dalle regole della casa reale. Anche in questo caso, la coppia ha preferito prendere le distanze daMiddleton e, per proseguire le opere di beneficienza in maniera ...

zazoomblog : William e Harry i principi non si sono visti per sei mesi: bomba del tabloid lo zampino di Meghan Markle - #William… - zazoomnews : William e Harry i principi non si sono visti per sei mesi: bomba del tabloid lo zampino di Meghan Markle -… - zazoomblog : William e Harry i principi non si sono visti per sei mesi: bomba del tabloid lo zampino di Meghan Markle -… -