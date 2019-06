Un problema tra l' esercito e il ministro Trenta rischia di guastare il 2 giugno

agi

(Di sabato 1 giugno 2019) Cosa sta succedendo nell'italiano? Salvo rare eccezioni, il tema è su tutte le pagine dei quotidiani. “I generali contro la parata del 2. ‘L'è maltrattato, non andiamo'” si legge su La Stampa. “Ammutinamento del 2. I generali contro la” titola Il Giornale. “Generali in rivolta contro la ministra grillina” fa eco Libero. “Il gran rifiuto dei quattro generali. ‘Disertiamo la parata del 2'” la Repubblica. È una protesta che non ha precedenti, si legge sul Corriere. “Tre generali in pensione hanno annunciato che non assisteranno alla tradizionale parata militare di domani per le celebrazioni della Festa della Repubblica”. I protagonisti del clamoroso gesto sono Mario Arpino e Vincenzo Camporini, entrambi ex capi di Stato maggiore della Difesa, e Leonardo Tricarico, dell'Aeronautica. I quali contestano al governo una serie di mancanze, vere o ...

Linkiesta : Siamo tra i pochi Paesi al mondo, forse l’unica tra le economie sviluppate, che non considera il sapere e la conosc… - Linkiesta : Già oggi si può calcolare come sarà la popolazione scolastica tra dieci o vent'anni e i risultati sono da brividi.… - Linkiesta : Tra il 2030 e il 2040 ci sarà un milione di bambini in meno alle elementari. E nello scenario a “migrazioni zero”,… -