Sarri Juventus | sprint bianconero | l’ex Napoli torna in pole

Il Sarrismo esiste - e con Sarri allenatore la Juventus deve decidere se convertirsi : Sul termine "Sarrismo" si sviluppa la discussione sul possibile passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus. Un nuovo capitolo per il Sarrismo, un neologismo che sembra sia destinato a durare e perfino a crescere, che ci parla di strategia nel gioco del calcio ma anche di identità, napoletana e non solo.

Ultimissime Juventus-Sarri – Il mister chiede di essere liberato : Ultimissime Juventus Sarri – Stando a quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, mancherebbe poco al passaggio dell'ex tecnico del Napoli alla Juventus. Ultimissime Juventus Sarri – In giornata c'è stato l'incontro tra Maurizio Sarri e la dirigenza londinese. Secondo gianluncadimarzio.com, il tecnico toscano avrebbe chiesto di essere liberato per allenare la

Di Marzio : Sarri e la Juventus sono più vicini : Gianluca Di Marzio riporta aggiorna,enti sulla situazione di Sarri alla Juventus, oggi l’allenatore ha incontrato a Londra Marina Granovskaia, ma prima si è confrontato con il suo agente Fali Ramadani. Di Marzio non ha dubbi, Maurizio vuole tornare in Italia, i motivi sono molteplici: tecnici, personali, familiari. Adesso la palla passa nelle mani di Abramovic che dovrà decidere il futuro del tecnico toscano. Il successore, Frankie Lampard ...

Allenatore Juventus - la stampa inglese sicura : il Chelsea continua con Sarri - ancora conferme su Klopp : Allenatore Juventus – Ultimi giorni e poi l’attesa sarà finita, la Juventus si prepara ad annunciare il nuovo Allenatore, l’annuncio è previsto per la prossima settimana ed arrivano sempre più conferme su quanto anticipato da CalcioWeb ormai da diversi giorni, è Klopp il tecnico in pole per la panchina della Juventus e qualche conferma arriva anche dalla stampa estera. Il Chelsea ha vinto l’Europa League ed adesso ...

Calciomercato Juventus - Sarri avrebbe fatto delle richieste : tra queste Koulibaly : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, che non ha ancora annunciato chi sarà il successore di Massimiliano Allegri, che è stato seduto sulla panchina bianconera per cinque stagioni. Nelle ultime ore è stato ufficializzato Antonio Conte all'Inter, mentre il nome più caldo per la Juventus al momento è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea, che ha appena vinto l'Europa League contro l'Arsenal di Unai Emery.

Guardiola alla Juventus - arriva la bomba : ora Pep supera Sarri grazie agli sponsor! : Guardiola Juventus- Una nuova indiscrezione che potrebbe far sognare i tifosi della Juventus in vista dei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da diverse fonti inglesi, e come confermato da "Tuttosport" e altri colleghi della carta stampata, il sogno Guardiola resta ancora vivo. La sensazione è che Agnelli ci proverà ancora. Assalto reale e concreto nel

Sarri NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?/ La Signora si gioca la carta Emerson Palmieri : SARRI sarà il NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? La Vecchia Signora starebbe pensando di giocarsi la carta Emerson Palmieri: i dettagli

Sarri-Juventus - nuovo colpo di scena. Intanto Conte si presenta così in nerazzurro! -VIDEO- : SARRI JUVENTUS- nuovo colpo di scena sulla trattativa che potrebbe portare Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus nel corso della prossima stagione. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, e come evidenziato da alcune fonti italiane, la società bianconera sarebbe pronta ad irrompere sull'attuale tecnico del Chelsea in maniera chiara e decisa. Considerando ancora i

La Juventus di Maurizio Sarri? Ecco che squadra sarebbe : giocatori - modulo e mentalità : Sedici anni fa, mentre alzava al cielo il suo primo trofeo come allenatore professionista - una Coppa Italia di Serie D, con cui concludeva la stagione 2003 alla guida del Sansovino - Maurizio Sarri esplodeva in un sorriso spontaneo. Aveva 44 anni e il futuro, in quel momento di gioia, appariva più

Nuovo allenatore Juventus - il Chelsea libera Maurizio Sarri? Marina Granovskaia fissa la ‘clausola’ : l’ultima parola ad Abramovich : Il Chelsea è pronto a liberare Maurizio Sarri, in cima alla lista dei possibili nuovi allenatori della Juventus: la direttrice esecutiva Marina Granovskaia chiede 6-7 milioni di indennizzo, ma l’ultima parole sarà del patron Abramovich Mentre Antonio Conte è diventato ufficialmente il Nuovo allenatore dell’Inter, la Juventus è ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri. Il nome caldo è quello di Maurizio Sarri, ...

Juventus : Sarri sarebbe vicinissimo - mancherebbe solo il sì di Abramovich : Maurizio Sarri potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus. I dubbi ormai sono pochissimi, la notte di Baku che lo ha incoronato re di Europa League rimarrà probabilmente l’ultima sulla panchina del Chelsea. L’ex allenatore del Napoli è ormai convinto di tornare in Italia e prendere la guida della “Vecchia Signora”. Il Corriere dello Sport in prima pagina scrive che l’allenatore è tornato a Londra dove oggi incontrerà i dirigenti dei ...

Gazzetta : oggi il Chelsea può liberare Sarri per la Juventus : La situazione di Sarri al Chelsea è cambiata dopo la vittoria dell’Europa League, come scrive la Gazzetta dello Sport La logica dice che il tecnico italiano dovrebbe essere confermato, soprattutto nel caso in cui dovesse scattare la squalifica per due finestre di mercato Non solo per la vittoria dunque, ma anche per le difficoltà in cui la squadra londinese si verrebbe a trovare con il mercato bloccato, chi meglio di Sarri potrebbe ...

Sarri Juventus - Abramovich complica i piani - bianconeri su … : Sarri Juventus – Brusca frenata dopo la vittoria del Chelsea in Europa League. A complicare i piani dei bianconeri ci pensa direttamente il numero uno del club londinese Roman Abramovich. Il futuro dell'ex allenatore del Napoli è ancora tutto da decidere, ma quello che sembrava un addio certo, adesso così sicuro non lo è più.

Allenatore Juventus - altro che Sarri - c'è ancora una speranza : Allenatore Juventus – Novità importantissime quelle apparse oggi sul quotidiano Il Giornale in edicola stamani. Nei giorni scorsi si è tanto parlato dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, ma nelle ultime ore una pista di primissimo ordine sembra potersi riaprire. Allenatore Juventus, situazione in continua evoluzione La società bianconera è alla ricerca del