Pd | ecco un' altra scissione Pietro Senaldi smonta la sinistra | perché governa poco e

liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2019) Da che ha preso 275mila preferenze alle Europee - complimenti -, l' ex ministro Carlo Calenda è tutti i giorni in tv a spiegare come dovrà essere la nuovaanti-Salvini. Si sarebbe pure detto pronto a fondare un nuovo partito, anche se non se ne sente il bisogno, e subito spifferi di corrido

RengaOfficial : L’Arena è stata pura magia. Per chi non c’era e per chi desidera rivivere la nostra bellissima serata, ecco un’altr… - tsukykoo : @vocedelverbo_ In realtà penso che abbiano pagato per pubblicizzarlo su insta quindi non lo vediamo solo noi ma com… - Partanna_Live : Riesce a pochi artisti l'impresa di rapire completamente il pubblico, di trasportarlo quasi in un'altra dimensione,… -