E’ ancora incubo dispersi sull’Himalaya | da giorni nessuna notizia di sette alpinisti e

(Di sabato 1 giugno 2019)e una guida risultanoda una settimana sul Nanda Devi, la seconda montagna più alta dell’India: lo hanno reso noto fonti della magistratura locale. Come riporta il sito della Cnn, si tratta di quattro cittadini britannici, due statunitensi e un australiano, oltre alla guida indiana; il gruppo non dà più notizie dal 25 maggio e ieri sono quindi scattati i soccorsi. Un primo gruppo di soccorritori ha raggiunto il campo base, a seimila metri di quota, mentre un secondo sta procedendo verso la cima; a partire da domani dovrebbe essere impiegato anche un elicottero dell’esercito. Non è chiaro se gli scalatori risultinodurante l’ascesa al picco, a oltre 7mila metri di quota, oppure nel percorso di ritorno, né quali siano state le cause delle loro difficoltà. L'articolo E’sull’Himalaya: da...

