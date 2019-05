Vela – La Cinquecento | Cazy di Roic-Zizic si aggiudica il Trofeo Pellegrini Line Honour X2

sportfair

(Di venerdì 31 maggio 2019)X2 a Crazy di, XTutti a Super Atax di Marco Bertozzi. La flotta de Latra Sansego e Caorle Alle 22.03.25 di mercoledì 29 maggio, dopomiglia di avvincenti match-race, sorpassi e riprese, il Class 40 Crazy dei croati Fabijan Roić- Boris Žižić taglia il traguardo primo assoluto e della classe X2,ndosi ildella 45^ edizione de Ladel Circolo Nautico Santa Margherita. Per il secondo anno nella storia della regata d’altura di Caorle, la vittoria in tempo reale è appannaggio di un equipaggio croato e di un’imbarcazione dal carattere forte come il Class 40. I Class 40 Crazy e Kika Green Challenge, dopo il passaggio di Sansego nella mattinata di mercoledì, hanno scelto rotte diverse per l’atterraggio a Caorle e il divario si è ampliato. Kika Green ...

