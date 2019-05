Se Palamara fosse un politico sarebbe in galera

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Stefano Zurlo Non ci sono i pizzini, come nelle tangenti lombarde appena scoperchiate, ma brilla un anello da 2mila euro. Ancora, ecco gli alberghi e i viaggi gentilmente offerti, come in tanti scandali e scandaletti macinati dalle cronache di questi mesi. E poi le soffiate, gli incontri segreti in piena notte come congiurati, gli esposti tossici costruiti come subdoli ordigni per mettere sabbia negli ingranaggi della giustizia, le toghe pronte a brigare dietro le quinte per mettere le mani su questa o quella poltrona più o meno strategica del nostro sistema giudiziario e, in qualche caso, rapide ad aprire le mani per riempirle di cadeaux e benefit. Sappiamo ancora poco dell'inchiesta di Perugia che lambisce l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca, ma le schegge fin qui emerse non rassicurano, anzi, lo scenario è molto più cupo di quello ...

