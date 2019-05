Minibot | la Camera approva all' unanimità Disastro Pd | Padoan vota sì | Primo passo

Il sì della Camera ai Minibot agita i mercati. Il Mef prova a correre ai ripari : Spread a un passo dai 300 punti base, investitori in allerta sui rumor di una ‘valuta parallela’ Made in Italy che evoca i peggiori scenari di ‘Italexit’. Con il Mef che corre ai ripari (“non sono allo studio misure di finanziamento di alcun tipo”), il “no comment” della Bce e l’imbarazzo dei partiti.È l’effetto dei minibot: il via libera all’unanimità della Camera a ...